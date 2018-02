Átrendeződött a munkaerőpiac, a munkáltatók lehetnek gondban: munkaerőhiány van a megyében

Csökkent a munkanélküliség és ezzel együtt a közfoglalkoztatottak száma is – derült ki azon a fórumon, amit tegnap tartottak a Csongrád Megyei Kormányhivatalban. Az elmúlt 7-8 évben folyamatosan változott a megyei munkaerőpiac. Egyrészt kétharmadával kevesebb az álláskeresők száma, másrészt a közfoglalkoztatottak aránya is csökkent.



– 2010-ben a Szegedi járásban közel 9 ezer álláskereső volt, ez az szám idén januárban 3 és fél ezer volt. A szegedi járásban 2016-ról 2017-re 885 fővel lett kevesebb a közfoglalkoztatottak létszáma – tájékoztatott Juhász Tünde. A kormánymegbízott elmondta: ez többek között annak is köszönhető, hogy a közfoglalkoztatottakat potenciális álláskeresőnek tekintik, folyamatosan állásajánlatokkal bombázzák őket. Hiszen a közfoglalkoztatás célja, hogy az abban részt vevők el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.



A fórumon részt vevő munkáltatókat arról is tájékoztatták, hogy bár a 2-3 százalékos munkanélküliségi ráta nagyon pozitív és ideális állapot, mégsem dőlhetnek hátra. – Egyértelműen strukturális problémák vannak: álláshely és álláskereső is van, ám lehet, hogy földrajzilag nem egy helyen vannak, avagy van álláshely, de nem megfelelő képzettségű az álláskereső. Ezek áthidalását szolgálják a különböző támogatási formák, részben uniós, részben hazai forrásból – tette hozzá a kormánymegbízott. Támogatást adnak például a munkába járáshoz, tanfolyamokat, képzéseket szerveznek, a munkáltatóknak járulék- és bérkiegészítést is nyújtanak.