Átverték Ilonkát az ablakszigeteléssel

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületet e-mailben a bekeltetes@csmkik.hu címen vagy személyesen hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között a kamara szegedi Párizsi körút 8–12. szám alatti épületében lehet megtalálni. Kérésre más megfelelő időpontot is egyeztetnek.

– Legalább mást ne csaphassanak be! Ha már én így megjártam az ablakszigeteltetéssel – hívta szerkesztőségünket Rókusról Schuszter Jánosné. Ilonka két éve költözött be harmadik emeleti panellakásába, és az első télen egy vagyont elköltött fűtésre, mert nem zártak rendesen az ablakai, ajtói. Megelégelte, megoldást keresett. Ekkor egymás után kétszer is bedobtak a postaládájába egy szórólapot utólagos ablakszigetelésről. A nyugdíjas asszony végigolvasta a részletes leírást, és mert a szakszerűsége miatt hihetőnek érezte, felhívta a megadott mobilszámot. A cégtől másnap üzletkötő érkezett, szerződést kötött Ilonkával, és felvett 40 ezer forint előleget. A következő napon a szerelő is jött, elvégezte a munkát, a szórólapra írva átvette a maradék pénzt, de közben eltette a szerződést. Hiába telefonált utána az asszony, azt mondta, majd a számlával együtt visszakapja.A 140 ezer forintos munkáról hamar kiderült, hogy kontármódra végezték el. A nagyszobai ablakot Ilonka csak segítséggel tudja kinyitni és becsukni, de nem is záródik rendesen. A konyhai ablak tűrhető, a kisszobai alatt viszont úgy süvít a huzat, hogy csak ablakpárnával tudja útját állni a hidegnek. A bejárati ajtaja alatt pedig akkora hézagot hagytak a műanyag csík felragasztása után, hogy a szomszéd rászólt az idős asszonyra, hogy nyitva hagyta, pedig nem is. Az asszonyhoz visszament még a szerelő, és kókányolt valamit a nagyszobában, aztán feladta, mondván, ezt az ablakot csak ennyire lehet beállítani. Azóta az asszony hiába telefonálgat, hogy hozzák vissza a szerződését és a számlát, nem veszik fel neki a telefont.Mi is próbát tettünk. A Pest megyei cég vezetője felvette a telefont, és visszahívást ígért, de lapzártánkig nem telefonált.Horváth Károly, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület elnöke érdeklődésünkre elmondta, panaszosunknak érdemes interneten vagy személyesen bejelentést tenni náluk. Legjobb, ha tanú nyilatkozatával is megerősíti a panaszát. A testület felszólítja a céget érdemi válaszra. Ha nem kap ilyet, az máris bírságalapnak számít. Ilyen esetben értesítik a fogyasztóvédelmi hatóságot. A cég feketelistára is kerülhet, de ezt általában a vállalkozások nem várják meg.