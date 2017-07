Augusztus végéig tart az albérletőrület: a ponthatárok kihirdetése után elárasztották ingatlanokkal a piacot

Hajdú Dominika Budapestről költözik Szegedre. A Tisza Lajos körúti 40 négyzetméteres lakás szerelem volt első látásra, szeptembertől 80 ezer forintért bérli. Fotó: Frank Yvette

– A sz.rt is kiveszik ilyenkor őrült áron. Én már semmit nem tudok mutatni, kiadtunk mindent, nálunk már elfogytak az üres ingatlanok – mondta a hét közepén az egyik szegedi ingatlanos, aki szeretett volna névtelen maradni. Az igazi roham az albérletekért már két héttel az egyetemi ponthatárok kihirdetése előtt megkezdődött.Az ingatlanpiaci cégek elemzéseiből az derült ki, hogy drágultak az albérletek az egyetemi városokban. Szegeden az átlagos albérletár havi 90 ezer forint rezsi nélkül. Pécsen a lakást kiadók átlagosan 82 ezer forintot kérnek egy hónapra. Győrben 99 ezer forint volt az átlag július közepén, míg Debrecenben 84 ezer forint. Miskolc olcsóbb, ott 68 ezer forintért lehet bérelni lakást.

Szabó Máté már másodéves a bölcsészkaron, de nagyobb lakásba költözne testvérével. A Móra utcai, bútorozatlan, új építésű társasházban lévő lakásért havi 100 ezer forintot kér a tulajdonos.

Fotó: Frank Yvette

– Biztosan tudtam, hogy Szegedre vesznek fel, már egy-két hete keresek albérletet, de ez az első, amit megnézek. A legtöbb nagyon gyorsan elkelt, volt, aki egyszerűen végig sem hallgatott, rámcsapta a telefont – mondta a budapesti Hajdú Dominika, aki szeptembertől orvostanhallgatóként kezdi meg tanulmányait Szegeden.A Tisza Lajos körút 7–9. alatti társasházban egy 40 négyzetméteres, egyszobás lakást nézett meg Berkes Krisztával, a KAAS Ingatlangaléria Kft. munkatársával. – Aranyos, szép, egy személynek tökéletes. De egy asztalra szükségem lesz, ott hosszú órákat fogok tölteni – értékelte a lakást Dominika.Az ingatlan közös költsége közel 7 ezer forint, a rezsije alacsony, a bérleti díj egy hónapra 80 ezer forint. Az ügynök a szokásos feltételek mellett adja ki a lakást: legalább egyéves szerződés és két hónap kaució szükséges. – Sokáig ne gondolkodj, mert délután is jönnek hárman – hívta fel a hamarosan elsőéves orvostanhallgató figyelmét Kriszta. Dominika megfogadta a tanácsot, mert néhány óra gondolkodás után kivette a lakást.Az ingatlanos szerint az egyetemisták közül, akiknek a szülei megtehetik, 2-3 szobás lakást vásárolnak, a legnagyobb helyiségbe beköltözik a gyerek, a többit kiadják. Az albérletárak 60–120 ezer forint, az ingatlanárak pedig 10 és 22 millió forint között mozognak. – Még a panelek ára is durván felment, egy háromszobásat 80 ezerért ki lehet adni. Sokan kivártak a ponthatárok kihirdetéséig, és most árasztották el a piacot az ingatlanok. Az árak 5-10 ezer forintot emelkedtek – tette hozzá Kriszta.

Szabó Máté bár nem elsőéves, bátyjával költözik egy nagyobb lakásba. Ők egy Móra utcai, újépítésű társasház néztek meg Takács Katával, az Openhouse Ingatlaniroda munkatárásával. – Megfelelő élettérre, két szobára, egy nappalira van szükségünk – mondta Máté. A társasházban egy tulajdonos befektetési céllal vett meg több lakást, mi is egy ilyenben néztünk szét. A 60 négyzetméteres, bútorozatlan ingatlanért havi 100 ezret kér a tulajdonos. A fiatalok szemlátomást elégedettek voltak a látottakkal, eddig közel 20 ingatlanban jártak.– Iszonyatos pörgés van – jellemezte a piac jelenlegi helyzetét Takács Kata. Két hete élénkült meg az érdeklődés. – Ebben az egy hónapban, július közepétől augusztus közepéig sokan megnyomják az árakat, de 150 ezer forint fölött csak külföldi, arab országokból érkező hallgatóknak tudnak lakást kiadni. A legkeresettebbek a nappali plusz két szobás ingatlanok, mert azokban meg tudják osztani a költségeket a fiatalok – tette hozzá az ingatlanszakértő.