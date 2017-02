Augusztusig bevásárolt marháinak a balástyai gazda

Fotó: Kuklis István

- Ha nem tartanám jól a teheneimet, nem is szaporodnának - mutatott két nemrég született kisborjúra Topal Bülent. A török származású férfi a tulajdonosa annak a Balástya külterületén lévő tehénfarmnak, amelyről mi is írtunk Aggódó helyiek keresték meg lapunkat azzal, hogy szerintük a teheneket a gazda nem tartja megfelelően, és nem ad nekik elég élelmet. A farmról és környékéről készült fotókat már akkor elküldtük egy igazságügyi állatorvos szakértőnek, aki a képek alapján azt mondta, hogy bár nincsenek tökéletes kondícióban a marhák, de tartási körülményeik és kinézetük megfelel az elvártnak. Meglátása szerint egyedül egy újszülött bárány volt rossz állapotban.

– Én nem foglalkozom bárányokkal. A közelben van egy ilyen farm, onnan kóborolhatott el és jött be a marhák közé. Hét éve tartok szarvasmarhát, exportra nevelem őket. Minden reggel 7-től délután 4-ig itt vagyok. Naponta kétszer etetem őket magkeverékkel és szénával – mondta Topal Bülent . A férfi megmutatta a karámtól néhány kilométerre lévő magtárát is, ahol 20 tonna zab, rozs és kukorica pihent.– Ezeket daráljuk le egy keverékbe, és adunk belőle naponta kétszer 350 kilót az állatoknak. Van 350 bála szalmám is. Ez a mennyiség augusztusig kitart. A marhák most a téli szálláshelyükön vannak, nyáron több hektáron, szabadon legelhetnek – magyarázta.