Autisták is tanulhatnak a szegedi szakiskolában - különleges figyelmet igényelnek a diákok

Az új oktatási évben pedig egy speciális osztályt indított a szakiskola, készségfejlesztő iskolai képzés keretében autista gyerekeknek alakítottak ki egy termet. Így a kerti munkás, kerékpárszerelő és női szabó szakmák mellett az autista tanköteles diákok is tanulhatnak praktikus tárgyakat.

Az órák a gyerekek igényeihez igazodnak. Fotók: Kuklis István

– Kialakítunk külön bokszokat, egyéni munkaállomásokat a teremben, és érkeznek mozgásfejlesztő eszközök is még a héten: lépcsőzőgép, hinta. Lesz egy külön konyhasziget, amely az önellátás magasabb szintű kialakítását segítheti elő

A Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája pedagógusai már korábban is tanúbizonyságot tettek szociális érzékenységükről. Júniusban beszámoltunk arról, hogy cseperedő-szobát nyitottak fiatal anyukáknak, hogy azok tudják tanulmányaikat folytatni (2018. június 9.: Nincs még ilyen az országban – a fiatal anyukákat segítik – Babaszoba nyílt a József Attila szakiskolában ).– Eddig is jártak iskolánkba autista tanulók más diákokkal együtt. De az ő oktatási módszereik különböznek a többiekétől, sokkal hatékonyabban oktathatók úgy, hogyha speciális módszereket alkalmazunk náluk – magyarázta Horváthné Szabó Ágnes gyógypedagógus. A Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója, Angyalné Kovács Anikó elmondta: Szegeden, sőt, a megyében sincs olyan intézmény, amelyben egy osztályban csak autistákkal foglalkoznak. Több szülő jelezte, szeretné idehozni gyermekét, mert tetszik nekik az iskola. Azért, hogy hatékonyabban tudják őket tanítani, jött a gondolat: egy önálló osztályt hozzanak létre. Hat fővel indult a készségfejlesztő osztály, a gyerekek a megye több településéről járnak a kilencedikbe.Egy új tantermet alakítottak ki számukra, a szoba berendezését a Szegedi Szakképzési Centrum állta, illetve a Samsungtól kaptak digitális eszközöket a MediaMarkton keresztül. Ezek a gyerekek képekkel kommunikálnak, mindenkinek van egy „énkönyve", amelyben képek vannak. A feladatok is így vannak megadva, ehhez szükséges minden olyan eszköz, amely a kommunikációhoz szükséges. A Rotary Clubtól is érkeztek jelentős felajánlások.– magyarázta Horváthné Szabó Ágnes ötletgazda. Osztályfőnökük, Szöginé Verba Andrea elmondta, a második félévben tervezik, hogy a számítógép és tablet segítségével beszélőprogramokkal kommunikálnak. Most elsődleges feladatuk az önellátás elsajátítása, majd később a kerettanterv követelményeinek megfelelően – az ő igényeikhez igazítva – a 11–12. osztályban praktikus tárgyakat fognak tanulni.Többféle modul közül választhatnak a diákok. Egy pécsi alapítvány – a Retextil Alapítvány és Műhely – megtanítja nekik a retextiles technika és módszer használatát. Emellett egy palántanevelő képzésben is részt vehetnek a diákok. A cél az, hogy akár rész-, akár egész munkafolyamatokat megtanuljanak.– Az órák a gyerekek igényeihez igazodnak, maximum félórás ciklusokban foglalkozunk velük. Az ide járóknak fontos a megszokás, így mindig ugyanazok a pedagógusok vannak velük – magyarázta az osztályfőnök. Az osztályt felmenő rendszerben szeretnék vinni, hiszen ezek a gyerekek is tankötelesek.