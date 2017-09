Autóbalesetet szimuláltak, majd újraélesztési rekordot állítottak fel

A sofőr húga meghalt

Mindenkire hatással voltak a látottak

A rakparton leszállt a mentőhelikopter

– Reméljük, sokkoló lesz – vezette fel a tegnapi baleseti szimulációt a Szegedi Rotaract Club képviselője. A diákszervezet a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Csongrád Megyei Kirendeltségével, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével, a Roncsautó Kft.-vel és a Szegedi Városkép Kft.-vel szervezte meg a programot a Huszár Mátyás rakparton, amelynek évek óta egy célja van: bemutatni a fiataloknak, milyen következményekkel járhat az ittas vezetés.A történet szerint bulizó, ittas fiatalok hajtottak a vásárhelyi úton, amikor karamboloztak egy testvérpár kocsijával. A buliautóból egy fiatalember kirepült, és a motorháztetőn eszméletlenül feküdt, a másikban a sofőr húga meghalt. A rakparton ülők végignézhették, amint a vétlen sofőr kétségbeesetten szólongatja húgát, ahogy a kiérkező mentők ellátják a sérülteket, illetve a tűzoltók szétvágják a roncsot, hogy kiszabadítsák a testet. Végül pedig azt is, amint a 16 éves lányt hosszú percekig kiterítve hagyják a földön, és zokogó szülein kívül senki nem foglalkozik vele, majd végül egy nejlonnal letakarják, berakják egy koporsóba, és elindul vele a halottaskocsi.– Komoly volt a téma, de volt benne humor is – magyarázta a 17 éves Bence, miért nevetgéltek barátaival folyamatosan a bemutató alatt. Hogy mi volt humoros egy testközelből végignézett tragédiában, még ha csak színjáték is volt, azt már nem tudta megmondani. Nem ők voltak egyébként az egyetlenek: sok középiskolás is idétlen röhögcséléssel próbálta leplezni zavarát. Mert valószínűleg mindenkire hatással voltak a látottak, többeket sírni is láttunk.– Nagyon elgondolkodtató volt, biztosan hatással lesznek a látottak az egész életemre – törölgette a szemét a 17 éves Nagypál Anna. A 19 éves Jámbori Zsófia is úgy fogalmazott: megdöbbentő volt, amit látott és a hatása alá került. – Szerencsére ilyet még nem láttam élőben, de egy volt osztálytársam ugyanígy halt meg – mesélte a 17 éves Lengyel Bence.Egy általános iskolás csoportot is láttunk a nézők között. A negyedikes osztály osztályfőnöke úgy fogalmazott, szerinte nem volt korai ezt megmutatni nekik, idejében kell, hogy szembesüljenek ezzel a témával. – Eléggé szomorú volt. De megtanultuk, hogy ne igyunk alkoholt, mert akkor kárt tehetünk magunkban és másokban is – foglalta össze a látottakat Adél.A bemutató után a jelenlévők egy rekord felállításában is részt vehettek. A rakparton 150 gyakorlóbabát fektettek le, amelyeken az SBO dolgozóinak szakmai felügyelete mellett először mindenki begyakorolhatta, majd „élesben" két percen keresztül ki is próbálhatta az újraélesztést.– Nehéz, mert nagy erő kell hozzá, de ki lehet bírni, ha egy ember megmentéséről van szó – foglalta össze tapasztalatait a 16 éves Csonka Tünde.Bár a hitelesítőre várni kellett, mert késett, végül a rekord a jelenlévőknek köszönhetően meglett: több turnusban összesen 982 személy élesztett újra a rakparton, megdöntve ezzel a szombathelyiek két évvel ezelőtti csúcsát. A program zárásaként pedig a rakparton leszállt a mentőhelikopter, amelyet mindenki megnézhetett közelről is.