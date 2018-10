Avartűz végzett egy férfivel Balástyán

- Mi nem sokkal a tragédia előtt értünk haza Szegedről. Kicsivel később pedig már füstszagot éreztünk – mondta lapunknak az egyik szomszéd. Czirok Zoltán azt is elárulta, hogy még látta, amikor a férfi – miután észrevette, hogy a tűz a szomszéd telken is ég – egy létrát hozott, és átmászott a kerítésen, ahol egy lapáttal próbálta eloltani a lángokat. Azonban nem sokkal később valamiért összeesett, és már nem kelt fel többé – tette hozzá a szomszéd.Azt is megtudtuk, hogy az égő testet a családja először egy kancsóból próbálta eloltani, és egy másik szomszéd pedig közben szólt a tűzoltóknak. Megkerestük az ügyben a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a rendőrség az ügyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján jár el. Idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel.