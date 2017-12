Az 1952-es régit váltja fel az új jogszabály: rövidülnek a polgári perek januártól

Lakatos Péter, a Szegedi Törvényszék kollégiumvezetője. Fotó: Kuklis István

Egy, még 1952-ben elfogadott és többször módosított törvény helyett lesz januártól egy új, amelyik a polgári eljárásjogot szabályozza majd – mondta a Délmagyarországnak a Szegedi Törvényszék kollégiumvezetője. Lakatos Péter szerint többek között azért volt szükség az új törvényre, mert a korábbiba egyes szükséges új elemek nem voltak beágyazhatóak.A jogalkotó egyik legfontosabb célja egyébként az eljárások gyorsítása volt. Az egyik jelentős változás például, hogy a perfelvételi szakban a peres feleknek elő kell terjeszteniük valamennyi nyilatkozatukat, meg kell jelölniük valamennyi bizonyítási indítványukat. A perfelvétel lezárását követően az érdemi tárgyaláson csak a törvény által megengedett kivételes esetekben jelölhetnek meg újabb bizonyítékot. A jogalkotó ezzel a jelenlegi perrendtartás azon szabályát változtatta meg, hogy az ítélet meghozataláig változtatható volt a kereset, és új bizonyítékra is hivatkozhatott a fél. Szintén fontos, hogy a törvényszéki szinten kezdődő ügyeknél csak a jogi képviselővel eljárva kezdeményezhető az eljárás. A keresetlevélnek szigorú követelményeknek kell megfelelnie. A kereset kötelező tartalmi elemei között említi a törvény többek között az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket, és az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás, valamint a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést.

Jó hír viszont, hogy a járásbíróságoknál az állampolgárok továbbra is személyesen indíthatják meg ügyeiket, nekik ebben egy formanyomtatvány is segít majd, hogy véletlenül se felejtsenek ki valamit, ami elengedhetetlen az eljárás megindításához. A hatékonyság növelése érdekében keresetlevelet a jövőben a jogi képviselők, gazdasági társaságok és állami szervek kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be, a magánszemélyek viszont ezt akár személyesen is megtehetik.Az új jogszabályban jelentős előrelépés történt a perben eljáró szakértőkkel kapcsolatban is. Kiemelt szempont volt, hogy a perek indokolatlan elhúzását lehetővé tévő gyakorlattal szakítson a jogalkotó, egyértelműen rendezni kellett hát a magánszakértői vélemények eljárásjogi helyzetét. Ennek megfelelően a januártól érvényes jogszabály szigorú kritériumrendszert állít fel, meghatározva a magánszakértői vélemény benyújtásának módját, feltételeit és határidejét, valamint azokat az eseteket, amikor csak egy magánszakértői vélemény vehető figyelembe, illetve azt, amikor ennek lehetősége kizárt.Ezek természetesen csak a legfontosabb változások, azonban a birosag.hu oldalon és a Szegedi Törvényszék honlapján is részletesen el lehet olvasni a változásokat, amelyekre a bíráknak is fel kellett készülniük. Lakatos Péter kollégiumvezető elmondta, kéthetes képzésen vettek részt, hogy januártól alkalmazni tudják az új jogszabályt.