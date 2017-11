Az a jó, ha felénk repül

Két darumadár fenn az égen - valamint a dubaji Emirates légitársaság repülőgépe. Fotó: Török János

Az őszi daruvonulás, amelyre gyalogos és kerékpáros túrát, futóversenyt, játszóházat, Gryllus Vilmos-koncertet is szervezett a nemzeti park, egyre népesebb rendezvény. Aki szombaton este Algyőn kinn dolgozgatott a kertben, láthatta, rengeteg daru igyekszik a fehér-tavi pihenőhely felé.

Ha sok a madár, könnyebb őket megfigyelni – ezt gondolnánk, pedig nem így van. „Jobban elbújnak az ember elől, mint a grófnék", ezt írta róluk Szép Ernő, csalódottan. Hasonló tapasztalatokról számolt be fotóriporter kollégánk is. János szerint a kócsagokkal, gémekkel könnyebben boldogul, mint a darvakkal. Ez a madár ugyanis nem engedi közel magához az embert. Mindig van a csapatban, amelyik figyel, „jár a szeme, mint a sublódfiók", és azonnal jelez a többieknek, ha gyanúsat lát. Az nem megy, hogy az ember csak úgy beáll egy bokor mögé.Azonnal kiszúrják, odébb repülnek. A jó fotón pedig vagy áll a madár, vagy felénk repül, de semmiképp sem tőlünk el, mert akkor nyilvánvaló, hogy mi riasztottuk meg. Nehéz feladat nyűgös modellel, de talán épp ez a vonzó benne: János egy hét alatt háromszor is végigfényképezte a daruvonulást