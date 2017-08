Az Alabárdos tulajdonosa szerint a gasztronómia sötét bugyraiba nyert bepillantást

– Olyan félelmetes műszaki leállás volt két héttel ezelőtt, ami figyelmeztetést jelentett a jövőre nézve – mondja Gellért Ákos tulajdonos, hozzátéve, a problémát már korábban meg kellett volna oldani.

Zárt ajtókkal az Alabárdos. Hétfőn már nem fogadott vendégeket az étterem. Fotó: Frank Yvette

A szabadtéris hétvégéken többször is telt házzal pörgő Alabárdos étterem hétfő délben már nem nyitott ki – erről tábla is tájékoztatta a betérni készülő vendégeket. Ezen újranyitási dátum nem szerepel, az viszont igen, hogy minden szeptemberre egyeztetett rendezvényt zavartalanul megtartanak, és erről a vendégekkel személyesen is egyeztetnek.Amikor átvették az Alabárdost, a konyha csak kétszer három napra állt meg, s ez csupán a technológia átalakításához volt elég. Komolyabb beavatkozás nem történt. – Optikailag nem túl elegáns a konyha, és akkor még finoman fogalmaztam. Csempézni kell, és a csatornarendszer is felújításra szorul – mondja. Kiderült, hogy a borozót is át kell alakítani: a padok helyett asztalokat és székeket állítottak be.

Szerinte igazuk volt az ellenzőknek, és igaza volt neki is – belefért, mert nem minden vállalkozás jöhet be. Ezzel együtt úgy gondolja, ha lesz az életéről egyszer egy könyv, abban külön fejezetet kapnak majd a „gasztronómia sötét bugyrai". – Ehhez gyűjtöttem élményt – mondja nem kevés öniróniával.

Fotó: Frank Yvette

– Meg kellett állni. Újragondoljuk az étterem egész rendszerét, és nemcsak a tárgyi, a személyi feltételeket is. Az átalakítás erre is időt ad – hangsúlyozza Gellért Ákos, hozzátéve, újragondolják az étlapot, az irányokat, mindent.Tervezett leállásról beszél, de elismeri, eddig nem sikertörténet az Alabárdos. Pedig a szabadtéris estéken előfordult, hogy ő maga egy komplett étteremnyi vendéget kényszerült elküldeni, mert nem volt szabad asztaluk. – Tízből kilenc ember lebeszélt, amikor szóba került, hogy átvesszük az éttermet, beleértve a családomat is, de én úgy gondoltam, belefér – néz vissza a közelmúltra.

A többször is emlegetett útkeresés kapcsán elismeri, mai fejjel nem kezdené újra. – Nagyot csalódtam a társamban és a kollégákban is, de erről nem szeretnék többet beszélni – mondja.

Arra a kérdésünkre, újra fogja-e egyáltalán nyitni az Alabárdost, azt válaszolja: természetesen, szeretné. A közelgő Bortéren mindenesetre ott lesz a Gellért major és az Alabárdos étterem is, és ez a megjelenés az új irányt is mutatja majd. Úgy véli, lesz meglepetés szakácsban és gasztronómiában is. A Dóm téri esemény után az Alabárdos sonka- és borbárja is várja a betérőket, új bútorral és új kínálattal.Megkérdeztük, mennyire vett volna más irányt az Alabárdos, ha kőhajításnyira tőlük nem nyílik meg a hasonló fizetőképességű vendégkört megcélzó Katedrális Étterem és Kávézó? – Semmi köze nincs a történetünkhöz. A konkurencia gyakran inkább erősíti az embert – válaszolja.