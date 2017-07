Az algásodás csak esztétikai probléma: a hét végére bezöldült a Partfürdő úszómedencéje

Bezöldült.

– Múlt hét pénteken voltunk a Partfürdőn. A gyerekek jól érezték magukat, de a víz eléggé bizarr volt. Olyan zöld volt, hogy szemüveggel is alig lehetett benne látni. A lányom fürdőruhafelsőjében a belső szivacsréteg pedig, ami eredetileg fehér, bezöldült – mesélte Rózsa Krisztina. Az édesanya egy fórumon osztotta meg strandolós tapasztalatait, mire kiderült, többen is hasonlóan jártak. Ugyanezen a napon egy kislány fürdőbugyija teljesen bezöldült az egyórás úszásoktatás alatt.– Most nagyon jó a víz – ezt már tegnap délelőtt mondta Barta József. A férfi bérletet váltott, miután a sportuszoda bezárt, azt mondja, nagyon elégedett a Partfürdővel.– Nagy segítség, hogy ezt kinyitották, és a környezet is nagyon szép. Arról viszont én is hallottam már, hogy a hét végére már gondok vannak a vízminőséggel. Én nem is voltam múlt hét pénteken. Most viszont frissen feltöltve kifogástalan. És még tömeg sincs – mosolygott, majd továbbúszott a pályán, ahol egyedül tartózkodott.A Partfürdő úszómedencéjében négynaponta cserélik a vizet, így az keddtől péntekig használható. László György fürdő- és létesítményvezető kérdésünkre elmondta, ivóvíz tisztaságú termálvizet töltenek bele, azonban abba az engedélyek értelmében vegyszert nem tehetnek. Így melegben előfordulhat, hogy algásodni kezd. – Ez csak esztétikai problémát okoz, az egészségre nincs hatással – tette hozzá.

A létesítményvezető elmondta, bár az előírás szerint tíznaponta kellene csak cserélni a vizet, a töltő-ürítő rendszernek köszönhetően pedig az két takarítás között is folyamatosan frissül benne, négynaponta mégis leengedik a medencét, kitakarítják, majd újra feltöltik. Arra a kérdésre, hogy a közelgő kánikulában számítanak-e arra, hogy még gyorsabban algásodik a víz, László György azt mondta, még inkább odafigyelnek, és ha kell, az eddigieknél is gyakrabban cserélik a vizet a medencékben. Az ülőmedencében egyébként két-, a családiban háromnaponta teszik ezt most meg.