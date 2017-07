Az Algyői Halászcsárdában, majd Gordon Ramsay-nél edződött: most Új-Zéland egyik legjobb éttermének séfje

Evett fia főztjéből



– Hatalmas elismerés a legjobbak közé kerülni. A döntést szigorú, anonim zsűrizés előzi meg. Nagy a nyomás, mert nem lehet tudni, mikor jönnek ellenőrizni, de így mindenki folyamatosan fegyelmezetten dolgozik, koncentrál minden apró részletre. A tökéletességre való törekvés a mottónk mindennap – kezdte az algyői Barta László Tamás, aki Új-Zéland egyik legjobb éttermének séfje.A Stuff című új-zélandi hírportál a közelmúltban adta közre a száz legjobb étterem listáját, amibe az aucklandi Harbourside étterem is bekerült. Itt főszakács több mint két éve a 34 éves fiatalember, akinek sikereiről korábban már beszámoltunk lapunkban (2015. november 17.: Tengerparti álom a tányéron).Lászlóról 2009-ben és 2010-ben is írtunk, akkor Angliában, a celebséf Gordon Ramsay egyik éttermében dolgozott. A főzést, vendéglátást otthon kezdte, édesapja éttermében pincértanoncként. Édesapja az ismert csárdagazda, Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosa.A séf hat év Anglia után Új-Zélandon próbált szerencsét. – A legújabb elismeréssel nem dicsekedni szeretnék, hanem folytatni azt, amit elkezdtünk, törekedni arra, hogy a következő évben még jobbak legyünk – magyarázta László, aki arra a legbüszkébb, hogy 5 évvel ezelőtt két bőrönddel és nagyon kevés pénzzel érkezett a szigetországba, ma pedig az egyik legnagyobb étteremlánc főszakácsa.Az algyői származású fiatalember nemsokára három éttermet visz majd Új-Zélandon. Ezek közül kettő hamarosan nyílik. – Nagy kihívás, mert a berendezéstől a menü kialakításán át a személyzet kiválasztásáig mindenben nekem kell dönteni – tette hozzá.– A hazaköltözést egyelőre nem tervezzük a feleségemmel, de szeptemberben hazalátogatunk. Hiányzik a család és a szülővárosom, Szeged – mondta László. Szerinte aki szeret főzni, és kitartó, bárhol lehet sikeres, csak türelmesnek kell lennie.Barta László Tamás szerint egy étteremben a legfontosabb a szezonalitás: – Minden, ami az étlapunkon van, a környező farmokról, erdőkből, halászoktól származik. Új-Zéland nagyon szerencsés ebből a szempontból, az alapanyagok minősége kiváló. Sok magyar étterem külföldről hozza be az árut, mondván, a magyar alapanyagok nem megfelelők.Ez valószínűleg igaz, de a kihívás az lenne, ha hazai, szezonális alapanyagokból tudnának Michelin-csillagos menüt kreálni, amelyekben a hazai alapanyagot mutatnák meg a nagyvilágnak, és nem más ország termékeit – hangsúlyozta a séf.