Az alkotás vágya vitte előre a munkájában: A könyvtári közösségnek köszöni a díjat Palánkainé Sebők Zsuzsanna

Palánkainé Sebők Zsuzsanna 1956-ban született Szegeden, az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz–könyvtár szakán 1987-ben szerzett diplomát. Már 1979-ben elkezdett a Somogyi-könyvtár fiókhálózatában dolgozni, később a gyermekkönyvtár vezetője lett. 2004-től három évig a Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ munkatársaként országos tananyagfejlesztő programokban vett részt, majd 2007-ben visszatért a könyvtárba, amelynek akkor választották igazgatójává. Az általa vezetett intézmény könyvtárszakmai körökben minta, országosan elismert: Szegedhez kötődő hagyomány lett a képregényfesztivál, a Könyvkirály játék és speciális szolgáltatásaival a Hangoskönyvtár.

Palánkainé Sebők Zsuzsannát Szegedért Emlékéremmel tüntették ki a város napján. A könyvektől sosem szakad el. Fotó: Kuklis István

– Ezek ma már hozzánk kötődő, megszokott programok, de kellett a nyitottság az új ötletekre ahhoz, hogy megvalósuljanak. A büszkeségem abból fakad, hogy felismertem dolgokat, például egy időben nem volt jellemző a marketingtevékenység a szakmában, de én azt mondtam, legyen PR-os nálunk, és kiabáljuk szerte a világba, hogy mi mindent tudunk nyújtani. Arra is büszke vagyok, hogy sikerült a Szent-Györgyi Albert Agórában egy gyerekkuckót létrehoznunk a megnyitásakor, s annak is örülök, hogy mielőtt elmegyek nyugdíjba, még el tudtam indítani a Hangoskönyvtár felújítását

Szeged napján az ünnepi közgyűlésen vehette át a Szegedért Emlékérmet a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója, Palánkainé Sebők Zsuzsanna.– Ugyanazt éreztem az ünnepség alatt, mint az esküvőmkor: sodródtam az eseményekkel. Természetesen előzetesen felkészültem lelkileg, mint az esküvőre, izgalmakkal jár, hogy megfelelően tudjak megjelenni, és kellő tisztelettel tudjam átvenni azt a különleges ajándékot, amit a város nyújt számomra. Másnap tudatosult bennem, hogy milyen fantasztikus dologban lehetett részem – elevenítette fel az ünnepség pillanatait.Személyiségéből adódóan mindig is kereste az újdonságokat, a kihívásokat, így amikor 19 évesen könyvtáros lett, az is egyfajta játék volt számára. Lapunknak elmondta, azt érezte, hogy kiteljesedhet, mert olyan dolgokkal kezdhet el foglalkozni, amelyek újdonságszámba mentek.A könyvek mellől két kitérője volt élete során: érettségi után először a vasútnál kezdett el dolgozni, majd később a Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ munkatársaként is tevékenykedett néhány évig.– Ez utóbbi újabb kihívás és lehetőség volt számomra, és a központ is kapott újat, mert vittem magammal az egyáltalán nem iskolaízű szemléletemet. Nagy élmény volt, hogy a kis szövegekbe, amiket írtam, a gyerekeim élettörténetét is bele tudtam szőni, és ez az olvasókönyv immár örökké emlékeztet az ő pici korukra – mesélte Palánkainé Sebők Zsuzsanna.A Somogyi-könyvtárba 2007-ben tért vissza, méghozzá igazgatóként. Ezt a váltást részben a kényszer szülte, hiszen a pedagógiai intézetek átalakulásával megszűnt a munkahelye, ám a régi könyvtáros kollégái felkarolták, s biztatták, jelentkezzen a pályázatra. – Bevallom, nem tudtam magam vezetőnek elképzelni, mert alkotó típusú ember vagyok, de az élet ezt a lehetőséget hozta. Nem bántam meg a döntést, de az első esztendők valódi tanulóévek voltak számomra – elevenítette fel.Lapunknak elmondta, ha vezetői erényeit, tulajdonságait kell számba vennie, a legfontosabbnak azt tartja, hogy fel tudja mérni, hogy a másik ember mire képes, vagyis mit tud kihozni a kollégáiból.– Mindez azért fontos, mert a Szegedért Emlékérmet nem lehet úgy elérni, hogy nincs az ember mögött egy közösség. Egymagam nem mentem volna semmire, nekik köszönhetem ezt a díjat – fogalmazott.A Somogyi-könyvtár a vezetése alatt az elmúlt 11 évben kitárta kapuit, népszerű rendezvények sora fogadja az érdeklődőket, gondoljuk csak a képregényfesztiválra, a Könyvkirály-választásra vagy éppen a gyermekkönyvtár rendezvényeire.– szemezgetett az elmúlt időszak számára fontos történéseiből.Palánkainé Sebők Zsuzsanna már tervezgeti, hogy mivel tölti nyugdíjas éveit. Egy dolgot már biztosan tud: végre kedvére szeretne olvasgatni.