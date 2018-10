Az állam késik, de a diák fizethet rá

– A fiam most ment középiskolába. A korábbi diákigazolvány helyett ilyenkor újat kell készíttetni, ezt a szülő igényli, aztán az iskola rendeli meg az államtól. Nem készül el iskolakezdésre mind, van, aki szeptember közepén kapja meg, vagy októberben.



Erre az időre ideiglenes diákigazolványt állít ki az intézmény, ezzel ugyanúgy lehet utazni, mint a másikkal. A fiam ennek a számát írta rá a bérletszelvényre. Szeptember 12-én megkapta az igazi diákigazolványát, a másikat bevonták, 14-én pedig megbüntette az ellenőr a buszon.



Az indok az volt, hogy a bérletszelvényen szereplő szám és a diákigazolvány száma nem egyezett – idézte föl a történet kezdetét László, aki szegedi pedagógus. Nem szeretett volna névvel szerepelni a történetben, amely nagyon megalázó volt. Először a fiának, akit harminc ember előtt büntettek meg.



– Aztán megtudtam, hogy a 900 forint csak akkor ennyi, ha három napon belül rendezzük a dolgot. Ha nem, akkor 11 ezer. Bementem intézkedni a DAKK-hoz. A bírságot nem lehetett csak úgy befizetni: előbb el kellett menni a bérletpénztárhoz, ahol 150 forintért kicserélték a szelvényt egy újra. Arra rá kellett írni az új igazolványszámot, és ezt fénymásolattal bizonyítani. Ezután fizethettem be a 900 forintos bírságot. Ezalatt a fiam természetesen jeggyel utazott.



Tény, hogy a szelvény elején, a kitöltendő rubrika mellett az áll, hogy ig. sz., azaz igazolványszám. Hátul viszont az utasítás arról szól, hogy vagy a diákigazolvány számát, vagy a diák azonosító számát lehet ráírni.

László nem volt indulatos, amikor intézkedett, és ahogy tapasztalta, a két hölgy, akivel beszélt, zavarban volt a helyzet miatt.



Azt mondja, ha az ellenőr tényleg meg akart volna győződni arról, hogy a fiú tisztességes, elég lett volna ránéznie az igazolvány mellett a korábbi hónapok bérletszelvényeire: mert azok is ott voltak elrakva, az aktuális mellett.



Igazságtalannak tartja, hogy az a helyzet, amely miatt a fiát szégyen érte, végső soron arra vezethető vissza, hogy az iskolakezdésre nem készülnek el a rendes diákigazolványok. Egy kolléganőjének a gyereke két éve hasonlóképpen járt, csak tőle a bérletet is bevonták. Ha ezer diákot megbüntetnek emiatt, az egymillió forintos bevétel.



Megkérdeztük az ellenőrök munkáját szervező Dakört Kft.-t, hogyan lehet elkerülni, hogy a fenti esethez hasonlóan járjanak a diákok.



Bozsik Barnabás operatív vezető azt írta, kétféle megoldás is van: „Az oktatási intézménytől a régi diákigazolvány bevonásakor igazolást kell kérni a bevont diákigazolvány sorszámáról, ezáltal a bérletszelvény tulajdona igazolható. A bérletszelvény hó közben kicseréltethető a bérletpénztárakban 150 forint díjfizetés ellenében, és arra az új diákigazolvány sorszámát kell feltüntetni."