Az anyatej nemcsak étel, ital - gondoskodás is: szakemberek segítik a kismamákat Szegeden

– Azt kell tudatosítanunk, hogy a tej nemcsak étel, hanem folyadék és anyai gondoskodás is egyben. Az anyatejnek nagyon magas a víztartalma, tökéletesen fedezi a baba folyadékszükségletét nagy melegben is

– Egy anyuka leggyakoribb félelme az, hogy nincs vagy nem lesz teje. A legtöbbször kiderül, van, vagy lenne, ha változtatnának az eddigi gyakorlaton

Sztáranyukák az anyatejes táplálás mellett



Világszerte az anyatejes táplálás, az anyák és a gyerekek jogai mellett kampányol az UNICEF. Három színművész, egyben kisgyermekes anyuka – Hámori Gabriella, Szamosi Zsófia, Szinetár Dóra –, valamint Tomán Szabina üzletasszony is fontosnak találta, hogy az UNICEF Magyarország művészi képeinek segítségével támogassa a kampányt. Vallják, az anyáknak joguk van ahhoz, hogy táplálhassák gyermekeiket. A fotókkal kívánják bizonyítani: lehet a mindennapok forgatagában is szoptatni - a képeket itt megtekinthetik. Szinetár Dóra így fogalmazott: „Sokan sokfélék vagyunk, más az ingerküszöbünk, a szoptatás látványa egyeseket zavarba hoz. Úgy gondolom, ha elfogadást és megértést szeretnénk kiváltani az emberekből, nem szabad szélsőséges dolgokkal rájuk rontani, hiába van jogunk adott esetben például a szabad szoptatáshoz. Ezekkel a fotókkal megmutathatjuk, hogy úgy is meg lehet etetni egy kisbabát, akár nyilvános helyen is, hogy az tényleg senkinek az érzékenységét nem zavarhatja."

Augusztus 1-je az anyatejes szoptatás világnapja, ebből az alkalomból szervezett programokat az Élet-Más-Képp Közhasznú Alapítvány a Katolikus Házban, ahol egész nap előadásokkal, beszélgetésekkel várták a várandós kismamák mellett a szülőket és nagyszülőket is.A témák között szerepelt a babamasszázs, a hasfájás, ám a legtöbben a szoptatás leggyakrabban felmerülő kérdéseire keresték a választ.Magné Huber Judit férjével, Pállal és 5 hónapos, gömbölyded kislányukkal, Emmával érkezett a rendezvényre. Judit elmesélte, neki is szüksége volt segítségre a szoptatásban.Ekkor fordult Egri-Dohor Réka laktációs tanácsadóhoz, az ő segítségével Emmát igénye szerint szoptatja. A kicsi lány beszélgetésünk alatt is jelezte: szüksége van anyatejre. Édesanyja szoptatópárnára helyezte, a kislány pedig enyhített szomjúságán.Fontos tudni, hogy az utóbbi években megváltoztak a szoptatási szokások. Régen időhöz kötve szoptatták a babákat, teáztatni kellett, nem lehetett felvenni őket. Ma már tudjuk, az újszülötteknek igény szerinti szoptatásra van szükségük, a legnagyobb melegben sincs szükségük vízre.– magyarázta Rózsa Ibolya szoptatási vagy más néven laktációs tanácsadó, aki Esztergomból érkezett és tartott előadást a szegedieknek.A hat hónapon aluli gyermekek számára mindennél fontosabb, hogy anyatejhez jussanak, sok nő azonban a munka és a körülmények hatására feladja a szoptatást. Emma édesanyja elmesélte lapunknak, kétéves koráig szeretné szoptatni kislányát. Hronyecz Kata az 5 hetes csöppséggel, Miklóssal érkezett.– Ezek a rendezvények népszerűsítik az anyatejes szoptatást. Talán furcsa, hogy népszerűsíteni kell, hiszen mindenhol azt hallani, mennyire fontos ez a kisbaba számára, ám támogatása mégsem elég nagy – magyarázta Rózsa Ibolya.– tette hozzá a szakember.Emma anyukája azt is elmondta, sokan nem nézik jó szemmel a nyilvános szoptatást. Az utcán ő sem szokott, de autóban vagy bababarát helyeken szopizhat kislánya. Szeretné, ha ez a szemlélet változna hazánkban.