Az áramszolgáltató szerint nem ott van az út, ahol lennie kellene - Villanyoszlop nőtt ki az egyik sávból

Kis magyar abszurd

Rugalmasságra lenne szükség

Busi Sándor a villanyoszlop miatt csak úgy fér el teherautójával a földúton, ha ráhajt a szomszéd kukoricására. Fotó: Karnok Csaba

NKM: minden szabályosan történt

– Felháborító. Kiakadtam, mint a kakukkos óra. Azt hittem, infarktust kapok, amikor megláttam. 30-40 éve itt vannak a telekhatárok, ha a szomszéd bekerítené a kukoricását egy „kispolszki" se férne el. Ki kell vágnom a szomszéd egyik fáját, hogy a 11 méteres kamionnal elférjek – mutatta a Domaszéket Röszkével összekötő földúton Busi Sándor, az Equest Sport Lovarda vezetője.A vállalkozó és a környékbeliek indulatát egy villanyoszlop korbácsolta fel, amelyet a közelmúltban két-három óra alatt helyezett el az NKM Áramszolgáltató Zrt. a földút egyik sávjában. Csütörtök délelőtt egy munkás éppen sárga-feketére mázolta az oszlop alját, valószínűleg azért, nehogy nekimenjen valaki véletlenül az egyik sávot teljesen elfoglaló oszlopnak. A szemközti kukoricás szélét már letarolták az autósok, akik kénytelenek arrafelé kikerülni a beton villanypóznát.– Fiatalok költöztek az egyik tanyára. Az egyik lakó nem engedte, hogy az ő területén álló villanyoszlopról vezessék el nekik az áramot, ezért volt szükség a három pózna lerakására. De arra nem számítottunk, hogy az út közepére teszik – méltatlankodott Busi.– Az már magyar abszurd, hogy a szolgáltató szerint az út van rossz helyen, azt kellene arrébb tenni. Ez az út évtizedek óta itt van, a telekhatárokkal együtt. Ki kéne vágni a szomszéd néni fáit, és méterekkel arrébb tenni a kerítését – mutatta.Busi Sándor szerint még ha igaza is van az áramszolgáltatónak, akkor sem így kellett volna eljárniuk, hanem egyeztethettek volna a lakókkal. – Itt voltak kint húszan dolgozni. Nem igaz, hogy senkinek nem tűnt fel, hová teszik az oszlopot. Csak egy méterrel kellett volna arrébb tenniük – mondta a vállalkozó, aki szerint a szomszédja sem járult hozzá, hogy a kukoricásba tegyék a póznát.– Ha nem is változik ettől semmi, és nem teszik át az oszlopot, remélem, legalább annyit elérünk, hogy még egyszer ilyen ne forduljon elő – mondta búcsúzóul.Az esettel kapcsolatban megkérdeztük Kispéter Gézát, Domaszék polgármesterét, aki sajnálatosnak nevezte a helyzetet. – A szolgáltató jó szándékkal a telekhatárra akarta tenni az oszlopot, csak hát itt, vidéken, és nem csak nálunk, az út a gyakorlatban nem ott van, mint a térképen. Erre pedig a szolgáltatónak, amely a GPS-adatok alapján jelöli ki az oszlop helyét, nincs megoldása. Ilyenkor azért valami kis rugalmasságot be kellene iktatni, mert ez nem életszerű – vélekedett a polgármester, aki szerint a gondot az okozza, hogy amikor a papíralapú térképekről átálltak digitálisra, méterekkel csúsztak el a telekhatárok.Kérdéseinkkel megkerestük a szolgáltatót is, amire az NKM Áramszolgáltató Zrt. kommunikációs osztálya azt a választ adta, hogy az új fogyasztó bekapcsolása miatt a meglévő kisfeszültségű hálózatról kellett egy leágazást kiépíteni, és egy új oszlopot beépíteni a földút és az út mellett található telekhatárra. „A hálózatépítéshez vezetékjogi engedélyt kellett kérni, amelynek előfeltétele volt, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat és az önkormányzatot bevonjuk az eljárásba. A domaszéki önkormányzat hozzájárult a létesítéshez, az ingatlantulajdonosok pedig nem reagáltak a megkeresésre. A beruházás jogerős vezetékjogi engedély birtokában történt meg. A helyszíni munkák során kiderült, hogy az út nem a földhivatali bejegyzett nyomvonalon, hanem attól eltérve halad, a telek kerítése, valamint a mellé ültetett fák már a telekhatáron kívül, az út valós nyomvonalában vannak. A szolgáltató szerint így az új fogyasztó érdekében történt beruházást, vagyis az új oszlop létesítését is az adott földhivatali nyilvántartás szerinti helyzethez kell igazítani".