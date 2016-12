Az Árkádban vágtak vissza a Birodalomnak - videó

Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar

Az Árkád is teljesen nyitott volt alegújabb kezdeményezésére: egy Star Wars flashmobbal lepték meg vásárlókat a napokban. Pár percre mindenki elfelejtette a karácsonyi nagybevásárlást, mindenki a fiatal zenészeket nézte, hallgatta.- Az ötlet saját kútfőből pattant ki, de egy másik zenekarral és kórussal 3 éve csináltunk már egy hasonlót . Mivel a Fricsay-zenekarból abban a produkcióban is sokan részt vettek, csak idő kérdése volt, hogy ezzel az együttessel is készüljön egy ilyen flashmob - mesélt a részletekről Gyimóthi Zoltán , a zenekar karmestere.Az idei adventi hangversenyük témája "amerikai" szerzők darabjai voltak, köztük egy Star Wars egyveleg, ami persze nem véletlenül került éppen most műsorra - utalt ezzel a Zsivány Egyes múltheti premierjére a zenész.Mint mondta, innen már csak egy lépés volt, hogy most egy ilyen flashmobot csináljanak. Az Árkád a három évvel ezelőtti akcióhoz hasonlóan most is partner volt ebben.A következő "akciót" még nem tudják, de sejtelmesen annyit mondtak, nem kizárt, hogy a távoli jövőben, de semmiképp nem egy messzi-messzi galaxisban lesz még hasonló megmozdulásuk.Mi biztosan várni fogjuk.