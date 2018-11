Az autók mellett a kávé is szerelem: napi ötöt iszik az autóversenyző - A rövid fekete Michelisz kedvence

Parragi Gergő barista ötlete volt, hogy a szegedi kávézóban is megkóstolhassuk a bajnok kávéját. Fotó: Karnok Csaba

Bári Dávid csapatfőnök, Michelisz Norbert világbajnoki ezüstérmes túraautós és Talmácsi Ádám, az A2 kávézó tulajdonosa beszélget a csapat saját kávémárkájáról. Fotó: Karnok Csaba

A versenyszezon befejeztével Szegeden járt hazánk legismertebb autóversenyzője, Michelisz Norbert. A túraautó-versenyző csapatának kávéját novembertől az A2 kávézóban is lehet kérni. A beszélgetésen mi is ott jártunk, megtudtuk, a kávé ötlete nagyjából egyidős a csapat alapításával. Michelisz Norbert és a csapatfőnöke, Bári Dávid másfél éve találták ki, hogy alapítanak egy versenycsapatot. A fiúk mindig egy kávézóban ültek össze ötletelni. Sok kávé, ébren töltött éjszakák, fárasztó tárgyalássorozat vezetett a M1RA megalakulásához. – Nem volt még irodánk, ezért kávézókban találkoztunk, feltűnt, hogy Norbi mennyire figyel a minőségre – mondta a csapat vezetője. Tavaly karácsonykor mesélt egy barista barátjának az autóversenyező kávészeretetéről, aki alkotott egy kávét Norbinak, akiről megtudtuk, a minőség mellett a mennyiségre is hajt, viszonylag sok kávét iszik.– Duplán, minden nélkül napi öt kávé lecsúszik, ez a koffeinmennyiség még pont belefér – magyarázta Michelisz. Az új kávé ízvilága abszolút illik rá: csokoládé, pörkölt mogyoró és nugát aromájú.A csapat alapításának első évében megnyerte a TCR International csapatbajnoki címét, és az év legjobb versenycsapata lett, így egyértelműnek tűnt, hogy a kávé a csapat nevét kapta. A M1RA Champions Editiont Szegeden kizárólag az A2 Gastro Cafféban lehet megkóstolni. A kávézó társtulajdonosának, üzletvezetőjének, Talmácsi Ádámnak egyik baristája, Parragi Gergő hívta fel a figyelmét erre. Gergő nagy autóversenyző-fan, a szingapúri futamot nézte unokatestvérével, tőle hallott először erről, majd jelezte főnökének, mi lenne, ha ezt ihatnák a szegediek is. – Ekkor vettük fel a kapcsolatot a csapattal, szerencsénk volt, mert Michelisz sűrű menetrendjébe pont belefértünk, így meg tudtuk kötni az együttműködést – mesélte Talmácsi Ádám. Hozzátette, a sötét pörkölésű kávé azokat a jegyeket hordozza, amelyek igen keresettek, és képviseli azt a minőséget, amelyet ők is. A kávézó baristája elmondta, a M1RA Champion Editiont 85 százalékban Brazil Fazenda Lagoából és15 százalékban Panama Boquete-ből pörkölik.A csapat eredeti terve az volt, hogy saját maguk fogyasztják, viszik magukkal a versenyhétvégékre, ám több megkeresés érkezett hozzájuk, egyelőre Szeged mellett Pécsett kóstolhatják ezt meg, nem csak a rajongók. – Hosszabb távú tervünk az, hogy ezekben a városokban évente legalább egyszer közönségtalálkozót is szervezzünk azért, hogy találkozhassak a rajongóimmal – magyarázta a világbajnoki ezüstérmes túraautós.Norbit a nemrég befejeződött világkupáról is kérdeztük, ahol negyedik lett. A tavalyi ezüstérem után ez csalódás volt számára, mint mondta, rengeteget tanult magáról, és sokat fejlődött ebben az évben. Michelisz sokat segített csapattársának – Gabriele Tarquininek – világbajnoki címe megszerzésében. – Bár még a kávénkat nem fogyasztotta az idei világbajnok, de már tud róla, és nem fogja kihagyni – zárta a beszélgetést mosolyogva a versenyző.