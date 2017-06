Az autópályákon korlátozás, a határátkelőhelyeken hosszú várakozás: hasznos útinfók, ha autóba ülne a hétvégén!

Péntek északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és északkeleten többfelé, máshol csak szórványosan várható zápor, zivatar. Néhol heves zivatar is lehet, szélviharral. A szél délutántól fokozatosan megerősödik. 25 fok körül alakulhat a hőmérséklet csúcsértéke.



Szombat észak felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és a középső, valamint a keleti tájakon több helyen lehet zápor. Az északnyugati szél viharossá fokozódik. Jelentősen felfrissül az idő: délután csak 20 fok körüli értékeket mérhetünk.



Vasárnap Változóan felhős idő lesz, főleg keleten lesz gyakran erősen felhős az ég. Elszórtan fordul elő zápor. Reggel 10, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. (www.koponyeg.hu)



A gyorsforgalmi utak hétvégi közlekedésbiztonsága érdekében a következő tájékoztatást adjuk:

M0

2017. április 24-től 2017. június 30-ig a bal pályatesten az M0-M1 csp. 90401 számú ágnál előzősáv zárása csomóponti ág átépítése miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 60 km/h sebességkorlátozás mellett;

2017.június 6-tól 2017. július 6-ig a bal pályatesten az M0-M5 csomópont 90458 számú ágnál a csomóponti ág teljes zárására kerül sor betontábla csere miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 40 km/h sebességkorlátozás mellett (terelőút kiépítve);

M1

2017. április 24-től 2017. június 19-ig a 16+150-17+050 km szelvényben a jobb pályatesten előző (3,0 m) és haladó sávok (3,25 m) szűkítése, csomópont bővítési munkálatok miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 60 km/h sebességkorlátozás mellett;

folyamatos munkavégzés: a 156+700-158+550 km szelvényben a jobb pályatesten ellenőrző állomás építése miatt sávelhúzás lesz balra és a leállósáv zárására kerül sor (belső sávszélesség 2,75 m, külső sávszélesség 3,75 m) kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 80 km/h sebességkorlátozás mellett;

folyamatos munkavégzés: a 160+600-158+300 km szelvényben a bal pályatesten ellenőrző állomás építése miatt sávelhúzás lesz balra és a leállósáv zárására kerül sor (belső sávszélesség 2,75 m, külső sávszélesség 3,75 m) kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 80 km/h sebességkorlátozás mellett;

2017. június 15-től 2017. június 7-ig a 162+550-163+800 km szelvényben a jobb pályatesten haladó 1 és leálló sáv zárása, TSM projekt, érzékelők telepítése miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 80 km/h sebességkorlátozás mellett;

2017. június 17-től 2017. június 17-ig a 162+550-163+800 km szelvényben a jobb pályatesten haladó 2 sávzárás, TSM projekt, érzékelők telepítése miatt, mobil tereléssel, 80 km/h sebességkorlátozás mellett;

M3

2017. június 9-től 2017. június 18-ig a jobb pályatesten a 166-167 km szelvényben az előző sáv zárására kerül sor, TSM állomás építése miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 80 km/h sebességkorlátozás mellett;

M5

Az M5 Autópálya Szeged felé vezető oldalán a 138-as és 144-es kilométerszelvények között 2017. június 6-tól június 19-ig burkolatfelújítási munkálatokat végeznek. A munkavégzés ideje alatt forgalomterelésre és esetleges torlódásra kell számítani a közlekedőknek. A 138-as és 144-es kilométerszelvények között a felújítási munkálatok ideje alatt a Szeged irányába tartó forgalmat az első ütemben a haladó sávba terelik az előző sáv zárása mellett. A második ütemben a haladósávi munkavégzés alatt az előző sáv áll az utazók rendelkezésére. A munkálatok várhatóan június 19-én befejeződnek az érintett szakaszon. A munkavégzés ideje alatt 60 és 80 km/h sebességkorlátozás lesz érvényes. (www.aka.hu)

A rendelkezésre álló információink szerint a többi gyorsforgalmi úton hétvégi munkálatokat nem terveztek.

Tájékoztatás

A „Kamionstop" 2017. június 17. (szombat) 22 órától június 18. (vasárnap) 22 óráig tart.

Március 1-től a 7-es (EURO 3-as) vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt! Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad „hazagurulni", ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik.

2017. június 16. és 2017. június 22. között a határforgalom várhatóan az alábbiak szerint alakul.

A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a http.//www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.

A horvát és a görög tengerparton a nyári üdülési előszezon megkezdése Magyarország schengeni külső határain, főként a szerb és a horvát, kisebb mértékben a román viszonylatban a kilépő irányban, elsősorban a buszok forgalmában idézhet elő várakozást a közúti határátkelőhelyeken. A jövő héten egyes országokban befejeződik az iskola és megkezdődik a nyári szünet, ami már csütörtök délutántól további forgalomnövekedés okozhat.

Az egyes országokra, így például a szomszédos Ukrajnára vonatkozó utazási információk, tanácsok a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálat honlapján olvashatóak, a konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon.

Ausztria a schengeni belső határokon átvezető utakon 2016. április 25-től folytat gyakoribb ellenőrzést. Ennek következtében több volt határátkelőhelyen, határon átvezető úton, elsősorban Hegyeshalom, Sopron, Kópháza, Fertőd térségében Ausztria felé torlódás alakulhat ki, ahol a várakozás akár a 30-120 percet is meghaladhatja.

A közúti határátkelőhelyek várható forgalma.





Csongrád megye

Röszke autópálya határátkelőhelyen, pénteken és szombaton a kilépő irányban a buszok és a személygépjárművek tekintetében 30-120 perces, míg tehergépjárművek esetében akár 180 perces várakozás kialakulásával számolunk. Vasárnap belépő irányban a buszoknál 120 perces, míg a személyforgalmi sávon 30-120 perc várakozás kialakulásával számolunk. A tehergépjárművek esetében akár 60-120 perces várakozás alakulhat ki kilépő irányban.



Röszke és Ásotthalom közúti határátkelőhelyen 30-60 perc várakozással lehet számolni a személyforgalomban a határátkelőhelyek nyitása után reggel a belépő irányban, illetve a zárást megelőzően este a kilépő irányban.



Csanádpalota-Nagylak (Nădlac) autópálya határátkelőhelyen a teherforgalomban kilépő irányban a péntek és szombati napon 60-180 perc várakozási idővel lehet számolni, míg belépő irányban pénteken és szombaton, illetve a kamionstopot követően a jövő héten hétfőtől keddig180 percet meghaladó várakozás is kialakulhat. A személyforgalomban kilépő irányban péntek és szombat, valamint a vasárnapi napon 30-60 perc várakozás alakulhat ki, illetve belépő irányban szombat és vasárnap, valamint a csütörtöki napon 30-60 perc várakozás kialakulásával számolunk. A fentieken túl a péntek és szombati napokon belépő irányban az autóbuszok 30-60 perc várakozás is kialakulhat. A Nagylak Közúti Határátkelőhelyen a forgalom intenzitása megerősödhet az autópálya határátkelőhelyen kialakult várakozás miatt. Ebben az esetben, a személyforgalomban a fentebb jelzett napokon elsősorban belépő, esetenként kilépő irányban is előfordulhat 30-60 perc várakozás.



Kiszombor Közúti Határátkelőhelyen a hét utolsó munkanapján kilépő irányban az átutazó vendégmunkások, valamint a szombat, vasárnap reggeli időszakban a fürdő látgatók megjelenése okozhat forgalomtorlódást. A tehergépjárművek esetében vasárnap és hétfő belépő irányban, csütörtökön, pénteken és szombaton kilépő irányban kell nagyobb forgalomra számítani. A buszok tekintetében a hétvégi időszakra tevődik a forgalom döntő többsége.

Kiszombor Közúti Határátkelőhely Időpont Irány Járműkategória Várható várakozási idő 2017. június 16. 15 órától 21 óráig Ki személygépkocsi 1 óra 2017. június 17. 13 órától 21. óráig Ki személygépkocsi 1 óra 2017. június 18. 7 órától 10 óráig Be személygépkocsi 1 óra 2017. június 23. 7 órától 10 óráig 13 órától 20 óráig Ki személygépkocsi 1 óra

Tiszasziget Közúti Határátkelőhelyen 30-60 perc várakozással lehet számolni a személyforgalomban a határátkelőhelyek nyitása után reggel a belépő irányban és a zárást megelőzően este a kilépő irányban.

Tiszasziget Közúti Határátkelőhely Időpont Irány Járműkategória Várható várakozási idő 2017. június 16. 15 órától 19 óráig Ki személygépkocsi 0,5-1 óra 2017. június 17. 8 órától 11 óráig Be személygépkocsi 0,5-1 óra 2017. június 18. 8 órától 11 óráig Be személygépkocsi 0,5-1 óra 2017. június 23. 15 órától 19 óráig Ki személygépkocsi 0,5-1 óra

Mind a két átkelőhelyen (Kiszombor, Tiszasziget) számítunk forgalomnövekedésre, amikor a szomszédos átkelőhelyeken (Nagylak, Röszke) várakozás alakul ki. A terelő hatás, több alkalommal megtapasztaltuk, már egy félpályás útlezárás is átterelheti az utasforgalom jelentős hányadát.



Bács-Kiskun megye

A közúti határátkelőhelyeken, a hétvégén erős kilépő forgalommal számolunk. Tompa közúti átkelőhelyen számolni kell várakozás kialakulásával (60-90 perc). Az 53-as főút 75000 és a 76000 méterszelvénye között félpályás útlezárás van (kb. 600-700 méter hosszan), útépítés miatt, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Szombaton és vasárnap számolni kell a belépő buszok számának emelkedésével (fürdőző turisták), ami esetenként 30-60 perces várakozást eredményezhet. A nyári szünetek, szabadságolások megkezdődtek, így intenzív forgalommal már hétköznap is számolni kell.



Békés megye

Békés megye közúti határátkelőhelyein a 2017. június 16-22. közötti időszakban jelentősebb forgalomnövekedéssel, illetve várakozás kialakulásával nem számolunk, azonban hétvégén a reggeli időszakban belépő irányban, a kora esti órákban pedig kilépő irányban kis mértékben megemelkedhet a személyforgalom a Magyarországra strandolási célból érkező román állampolgárok miatt.

Zala megye

Hétköznapokon a személyforgalomban nem számolunk várakozások kialakulásával. Letenye Autópálya Határátkelőhelyen péntek késő délutántól kilépő irányban várható a forgalom élénkülése, szombaton kilépő, vasárnap a ki és belépő, hétfőn pedig belépő irányban alakulhat ki intenzívebb forgalom, amely maximum 30-40 perces várakozást is eredményezhet.



A buszforgalomban a hétvégi napokon várható minimális forgalom élénkülés, amely maximum 30-40 perces várakozás kialakulásával járhat.

Somogy megye

Somogy megye határátkelőhelyein nem számolunk várakozás kialakulásával.

Baranya megye

Baranya megye közúti határátkelőhelyein (elsősorban Udvar Közúti Határátkelőhelyen) a hétvégén kismértékű várakozás kialakulásával számolunk, tekintettel a Nyugat-Európából kiutazó nagyszámú nyugat-balkáni, (többségében bosnyák) vendégmunkásra.



Hajdú-Bihar megye

Ártánd közúti határátkelőhelyen, június 16-án és június 17-én 8 órától 22 óráig a kilépő tehergépjárművek tekintetében 120 perc várakozás kialakulásával lehet számolni. Június 17-én 8 órától 22 óráig, valamint június 18-án 23 órától június 19-én 22 óráig a tehergépjárművek esetében belépő irányban 60 perc, míg kilépő irányban június 18-án 23 órától június 19-én 22 óráig 120 perc várakozás kialakulásával számolunk.



Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Záhony közúti határátkelőhelyen a személyforgalom tekintetében a hétvégén kilépő irányban 60-90 perc, belépő irányban 30-90 perc várakozással kialakulásával lehet számolni. A teherforgalom tekintetében a várakozás kilépő irányban elérheti, illetve meghaladhatja a 60-120 percet.



Tiszabecs és Beregsurány közúti határátkelőhelyen a személyforgalom tekintetében a hétvégén kilépő irányban 15-30, belépő irányban 30 perc, esetenként 60 perc várakozás kialakulásával lehet számolni.



Barabás (zárás 19 óra), Lónya (zárás 16 óra) közúti határátkelőhelyen a nap bármely időszakában kialakulhat várakozás, melynek mértéke a zárást megelőző időszakban elsősorban kilépő irányban esetenként elérheti a 30-45 percet. A várakozások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kilépő forgalom esetén a zárást megelőző 30. perctől a Lónya közúti határátkelőhely helyett válasszák a Barabási közúti határátkelőhelyet. Javasoljuk továbbá, hogy a zárást megelőző 30. perctől a Barabás közúti határátkelőhely helyett válasszák a 24 órás nyitva tartású Beregsurányi közúti határátkelőhelyet.



Vállaj és Csengersima közúti határátkelőhelyen a hétvégi időszakban, valamint a reggeli-délelőtti időszakban belépő irányban 15-30 perc, a kora délutáni-kora esti órákban pedig kilépő irányban 15-30 perc várakozás kialakulásával számolunk, a szakaszosan megnövekvő utasforgalom miatt (fürdőturizmus).



Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A légi közlekedést, valamint a járatok indulását és érkezését befolyásoló tényezőkről nem rendelkezünk információval.