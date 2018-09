˝Az egészségügy nem kapja meg azt a helyet, amit megérdemelne˝ - Menedzser vezetőt kapott a klinikai központ

Névjegy



Németh László 60 éves. Szegeden diplomázott, általános sebész szakvizsgáját azonban már Esztergomban szerezte meg, ahol elhelyezkedett. Ezt követően visszatért Szegedre, ahol 1990 és 2003 között a gyermekklinikán dolgozott gyermeksebészként. Ez idő alatt több külföldi tanulmányúton is részt vett: Ausztriában, Hollandiában, Írországban és Indiában is gyógyított. Az orvosi pályát azért hagyta el, mert orvostechnikai cégeknél kapott állást, több mint 10 évig ott is vezető beosztásban dolgozott. 2015-ben kinevezték az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának, ezt a tisztséget idén májusig töltötte be. Nyáron az egészségügyi államtitkárság tanácsadója lett, szeptember elseje óta pedig az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke.

Szeptember elseje óta új elnöke van a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központnak. Németh László az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól érkezett, ahol három évig volt főigazgató. Szegedre mondhatni hazatért, hiszen gyermeksebészként itt szerzett diplomát, és évekig dolgozott a szegedi gyermekklinikán is. Több mint 10 éve azonban már menedzserként éli életét, a klinikai központot és az ott dolgozó 4000 embert is ilyen szemlélettel vezeti majd.– Azt gondolom, hasonló feladatom lesz itt is, mint ami az ÁEEK-ban volt, vagyis az orvosi szakma támogatása és jobbá tétele – fogalmazott.Kiemelkedő célom a klinikai központ fejlesztése, ami elsősorban a betegek és a dolgozók elégedettségének növelésével érhető el. A betegek szempontjából például a várólisták csökkentése lehet az, amivel előrelépést érhetünk el, a dolgozók számára pedig a munkakörülmények javítása és amennyiben lehetséges, a javadalmazás emelése hozhat pozitív változást. Természetesen meg kell ismerni a helyi problémákat, ezekről minden intézményvezetővel személyesen szeretnék beszélgetni. Erre azonban az eltelt két hét még nem volt elegendő.Németh László úgy fogalmazott, minden rendszerben vannak belső tartalékok – ezeket szeretné megkeresni, hogy céljait megvalósíthassa.

A kicsi, de hatékony változásokban hiszek

Németh László főállásban vezeti a klinikai központot. Fotó: Karnok Csaba

Németh László úgy fogalmazott, minden rendszerben vannak belső tartalékok. Fotó: Karnok Csaba

– tette hozzá.A klinikai központ új elnökének munkáját nagyban segítik majd a hamarosan elinduló egészségügyi beruházások, amelyeknek szakmai felügyeletében is részt vesz majd. – Óriási lépés lesz, ha ezek megvalósulnak, hiszen 21. századi egyetemi oktató és gyógyító intézmények jönnek létre a városban.Németh László úgy fogalmazott, bár Szegeden már most is nemzetközi szintű beavatkozásokat végeznek, az egészségügy megítélése – és ez igaz az egész országra – nem kapja meg azt a helyet, amit megérdemelne.

Ami Nyugat-Európában elérhető eljárás, nálunk is az. Meggyőződésem, hogy a magyar egészségügy lényegesen jobb, mint amilyen az általános megítélése. Szeretném, ha ebben is változás történne, hiszen az a betegek bizalmát is növelné az intézmények felé.

Elődeitől eltérően az új elnök főállásban vezeti a klinikai központot: bár orvos, gyógyítani nem fog. – Természetesen nem állítom, hogy nem hiányzik a műtő, de ott is teljes emberre van szükség. Nekem 2009 óta nem összeegyeztethető a munkámmal a betegellátás, így el kellett azt engednem. Most 38 szervezeti egység vezetése a feladatom és az, hogy azok a változások, amelyeket elterveztem, megvalósuljanak.