Az egyetem is beszáll a lombikprogramba

Közel 8 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a mesterséges megtermékenyítést végző állami és egyházi intézmények fejlesztésére, illetve kapacitásbővítésre. Az intézkedés Szegedet is érinti: hamarosan az egyetemen, vagyis állami ellátásban is elérhetővé válik a lombikbébiprogram, amelyre eddig csak a Kaáli Intézetben volt lehetőség.– Csak az elmúlt évben 30 ezerrel csökkent a magyar lakosság száma. Ha a mostani trend folytatódik, negyvenöt év múlva az ország egyharmada hatvan éven felüli lesz – hívta fel a demográfiai problémára a figyelmet Németh Gábor, az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanára.Fontos tehát a születésszám növelése, csakhogy ma már minden ötödik gyermeket tervező párnak kizárólag orvosi segítséggel teljesülhet az álma.

Ha az egyetemen is elindul a lombikbébiprogram, rövidebb lesz az orvosi segítségre várók listája

– Sok helyen akár egy évet is kell várniuk a pároknak, hogy bekerülhessenek a programba, a mostani kapacitásnöveléssel tehát mindenképpen csökken majd a várólista – emelte ki a program legfőbb erényét a professzor.A kormánytámogatást a Szegedi Tudományegyetem kapja majd meg, amely azonban jelenleg nem rendelkezik ilyen képességgel és kapacitással.– Szeged és a térség gyermekre vágyó családjai számára a Kaáli Intézet végzi ezt az eljárást. Ezen helyzet bővítését teszi lehetővé a kormányrendelet azzal, hogy az SZTE is kiépítheti saját kapacitását – mondta el lapunknak Fendler Judit kancellár. Hogy hol alakítják ki az új meddőségi központot, egyelőre még tervezés alatt van.Németh Gábor azonban elmondta, felmerült, hogy a jelenlegi Kórélettani Intézet helyén rendezik be az új lombikbébi-intézetet. A pontos logisztikai tervezés a következő hetek munkája lesz majd.

– Ilyen jellegű feladatot eddig nem látott el a klinika, csupán inszeminációval foglalkoztunk. Ez egy külön szakma, amelyhez kellenek emberek. A műszerek viszont adottak, a kapacitásbővítő pályázatot pedig már el is fogadták, így hamarosan elindulhat a program, amely az egyetem költségvetésének is jót tesz majd, hiszen jól jövedelmező eljárásról van szó.A magyar meddő párok számára ugyan továbbra is ingyenes lesz az egészségbiztosító által finanszírozott számú beavatkozás, számukra tehát csupán annyi lesz a kérdés, hogy állami vagy magánintézményben kezeltetik magukat, a bennünket választó külföldi páciensek által fizetett térítési díj azonban az SZTE bevételét növeli majd.