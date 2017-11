Az egyetem képzéseivel ismerkedtek a végzős diákok - A jövő diplomásai lepték el a TIK-et

Piacképes diplomák

Az SZTE 12 kara és Tanárképző Központja több mint 380 szakon kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali és levelező tagozaton, valamint távoktatással. Az egyetemen évente több mint 5500 fiatal szerez a munkaerőpiacon jól hasznosítható diplomát. A frissen végzettek több mint háromnegyede három hónapon belül dolgozni kezd, fél éven belül pedig 90 százalékuk munkát talál.

– Tiszakécskéről érkeztem, és a gyógyszerésztudományi karra szeretnék jelentkezni – mondja Balla Ádám a Szegedi Tudományegyetem nyílt napján a TIK-ben, és hozzáteszi, alapos tájékoztatást kapott a képzésről. Ezt igazoljuk, Aigner Zoltán hosszasan sorolta a végzős hallgatók lehetőségeit. Mehetnek dolgozni patikába, elhelyezkedhetnek a gyógyszergyárakban, és tárt karokkal várják őket a kozmetikai iparban is. – Ha menet közben kiderül, allergiás a diák, végzés után irodai munkát is kaphat például a gyógyszertörzskönyvezés területén, de a hatóságoknál is akad állás – mondja a kar dékánhelyettese arra az esetre, ha közbejön valami. És természetesen tovább is tanulhatnak, a végzősök 15-18 százaléka PHD-hallgató lesz.A nyílt nap kiállításán a leendő hallgatók a karok képviselőinek tehették fel kérdéseiket, valamint két helyszínen óránként kari tájékoztató előadásokon ismerhették meg az SZTE képzési kínálatát. Az érdeklődők kollégiumokról és a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről is tájékozódhattak. A külföldről érkező diákok az induló képzésekről és az ösztöndíj-lehetőségekről az SZTE nemzetközi igazgatóságának munkatársait kérdezhették.– Az osztatlan tanárszak az egyetlen az egyetemen, ahol fix az órarend, de ehhez természetesen lehet még felvenni tantárgyakat – magyarázza Szabó Szilvia egy fiatalembernek és édesanyjának. Sorolja azt is, hogy milyen esetekben van szükség a felvételihez emelt szintű érettségire. – A dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban fogok érettségizni, a biológia és a testnevelés szak érdekelne elsősorban – mondja Váradi Bence, aki szintén mindenre kiterjedő felvilágosítást kapott.A mérnöki kar léghajtányát is begurította a TIK-be, a csapat legutóbbi kiugró eredménye 6. helyezés egy nemzetközi gyorsulási versenyen. Ami szép eredmény, nevesebb és erősebb műszaki egyetemeket utasítottak maguk mögé. Az SZTE Karrieriroda standján azt tudtuk meg, hogy ilyenkor tíz végzősből kilenc még nem tudja, mi lesz belőle, ha nagy lesz, vagy nem biztos benne. Aki egészen bizonytalan, rábízhatta a szerencsére is: húzhatott egy nagy tálból cédulát. E sorok írójából porlevestészta-sajtoló lehetett volna, ha négy évtizeddel fiatalabb – és ha van ilyen szakma. Persze élelmiszermérnök van.Találkoztunk Szegeden végzős diákokkal is, Vallyon Henrietta a Vasvári Pál szakközépiskolában tanul, és a pszichológia érdekli, a Gábor Dénesben érettségiző Sándor Levente a gyógyszerészkarra készül. Éppen egy tájékoztató füzetben mélyedtek el – volt belőle jó néhány –, de az SZTE 2018–2019-es felvételi kiadványát is tanulmányozhatták.