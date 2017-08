Az Egyházmegye szerint jelenleg nem aktuális a régóta pusztuló műemlék ház felújítása

Rendeletet alkot a város

A kalapos, a cukrász és a főispán

– Elfogadhatatlan, hogy hagyják a Tóth Péter-palotát lepusztulni, amely Szeged egyik jelképe – kezdte Farkas Árpád. A városvédő alapította a Szeged régi fotói és a Szegedi emlékkereső Facebook-közösséget, amelyeknek együttesen már mintegy 20 ezer tagja, követője és kedvelője van.– Nagyon sokan írták meg a véleményüket a közösségi oldalon a Belvárosi híd szegedi hídfőjénél, a Híd utca sarkán álló palotáról.Mindenki háborog, és sajnálja, hogy egyre siralmasabb állapotú a műemléki épület – mondta Farkas Árpád, aki szerint szégyen, hogy így néz ki a város központjában egy ház, amelynek évtizedek óta mállik, bomlik a homlokzata, már téglák is hiányoznak az egyik sarkáról, az ablakok egy részét pedig üveg helyett rozsdás vaslemezek borítják.– A nagy árvíz után tudatosan tervezték meg Szegedet, amely olyan szerkezetű, ami Európában is ritka. Magyarországon még Budapesten sincs annyi palota, mint Szegeden.Ezt a városképet védeni kellene, és megőrizni az utókornak – magyarázta az 52 éves férfi. Sajnálatosnak tartja, hogy senki nem hajlandó a Tóth Péter-palotáért felelősséget vállalni, és pénzt áldozni a felújítására. Farkas Árpád sokkal nagyobb jogkört adna a műemlékvédelemnek.– Én szabnék egy határidőt, és ha a tulajdonos nem tesz semmit a műemléki védettségű házával, hanem hagyja lepusztulni, akkor elvenném tőle az épületet – hangsúlyozta a szegedi férfi.Évekkel ezelőtt állami és egyházi tulajdonban volt a kétezer négyzetméteres Tóth Péter-palota (2009. december 15.: Magában omladozik a Tóth Péter-palota). A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szerdán úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a Roosevelt tér 6. számú ház a Szeged–Csanádi Egyházmegye és a Szeged Belvárosi Római Katolikus Plébánia tulajdonában áll.– A témában a válaszadás jelenleg nem aktuális – válaszolta Szeberényi Klára, a Szeged–Csanádi Egyházmegye sajtófőnöke arra a kérdésünkre, hogy tervezi-e az egyházmegye felújítja az omladozó Tóth Péter-palotát.Farkas Árpád szerint már szedtek le korabeli díszeket az épületről, amelyek megmozdultak vagy lógtak, és fennállt a veszélye, hogy a járókelők fejére eshetnek. A város emlékeivel foglalkozó Facebook-közösségek létrehozója néma demonstrációt szervez a közeljövőben az épületért.– Ha sokan leszünk, körbefogjuk, mintegy átöleljük a házat, és nem szólunk semmit, csak kis táblákat tartunk, amelyeken például olyan felirat lesz, hogy „Engem mindenki szeret, csak a gazdám nem!" – mondta Farkas Árpád.– Az évek óta pusztuló műemlék épület nem a város, hanem a katolikus egyház tulajdonában áll, de a közeljövőben elfogadhat a szegedi közgyűlés a településkép védelméről egy olyan rendeletet, amely a Tóth Péter-palotát is érintheti – mondta a Délmagyarországnak Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.A Híd utca, Roosevelt tér és Victor Hugo utca által határolt telket 1881-ben vásárolta meg Tóth Péter fűszerkereskedő. 1882-re megépült az eklektikus stílusú palota, amelyben 1883-ban nyitott meg az első bolt.Az épület üzletházként működött a 19. század utolsó évtizedeiben, iparosműhelyek és kisebb boltok kaptak benne helyet, kalapos, cukrász, szűcsmester. Az emelet egy részét a főispán reprezentatív lakása foglalta el.