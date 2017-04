Az éhség után a vizsgadrukkot is legyőzhetjük

A város lüktető szívében, az Anna-kúti közlekedési csomópontban, busszal, trolival és villamossal is könnyen megközelíthető helyen, a postapalota aljában várja a vendégeket a Pöcike Bisztró, amelynek utcai asztalai jó időben szinte mindig foglaltak.Odabent pedig olcsón és kiadósan meg tudunk ebédelni, ha a levest és kétféle főfogást kínáló napi menük közül választunk. Mivel a vendéglátóhelyen azokra is gondolnak, akik nem akarnak vagy tudnak egy teljes menüt elfogyasztani, abból zónát is kínálnak. Aki pedig csak levest vagy főételt enne, de abból rendes adagot, az is megkapja a magáét. Rendszeres vendégei a helynek többek között a szegedi egyetemisták.Az egyetemistáknak viszont nemcsak testi táplálékra, ebédre, de lelki-szellemi támogatásra is szüksége lehet egy vizsgaidőszakban. Többek között erre vállalkozik Szabó Tibor coach, aki tréningező, fejlesztő, nevelő módszerei segítségével átlendíti a hozzá fordulókat a mindennapok nehézségein, vagy a vállalkozásoknak igyekszik energiát, kezdő lökést adni egy újabb lépcsőfok eléréséhez. Életviteli és üzleti tréningeket tart cégeknek, civil szervezeteknek és magánszemélyeknek is, de párkapcsolati, családi, iskolai, gazdasági, válási mediációban, közvetítésben is segít, ha kérik.A vendéglátóhelyet és a trénert is megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket, programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.