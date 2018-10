Az elektromos buszt ötvözték a trolival

Sosem szállított még utasokat az a piros színű jármű, amely hétfőn érkezett meg a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) trolitelepére. Ahogy Majó-Petri Zoltán ügyvezetőtől megtudtuk, nagyjából kétezer munkaóra szükséges még ahhoz, hogy jövő áprilisban megkezdődhessen a forgalomba helyezésének hatósági eljárása, addig a szakemberek dolgoznak rajta.– Ez a troli és az elektromos busz hibrid változata, a forgalmi engedélye alapján utóbbinak számít, ám van áramszedője is. A kísérlet során azt vizsgáljuk, hogy menet közben a felsővezetékről miként tudja tölteni az akkumulátorát – magyarázta. Majó-Petri megjegyezte, hasonló konstrukciót Bécsben is vizsgálnak a szakemberek, ott a végállomáson töltik a speciális járművet, Szegeden azonban az a cél, hogy a műszak végén ne kelljen tölteni a buszt, hanem napközben elegendő energia jusson az akkumulátorba.Egy európai uniós projekt keretében érkezett a jármű a trolibusztelepre, a német és a lengyel partnereknek pedig jövő év tavaszán számol be az SZKT a tapasztalatokról. Amennyiben beválik a konstrukció, akár ilyen járművek is közlekedhetnek majd az ELI-hez.