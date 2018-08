Az élelmiszerek Oscarján kapott elismeréseket, közel 400 millió forintból korszerűsít a szegedi cég

Közölték azt is, hogy augusztusban a kft. három terméke az Egyesült Királyságban megrendezett Great Taste Awards ételkóstoló versenyen jelentős elismerésben részesült - erről lapunk is beszámolt. Elnyerték a Great Taste logó használatának jogát, amely világszerte garantálja a fogyasztóknak a minőségi terméket. Az élelmiszerek Oscar-díjának is nevezik az Egyesült Királyságban megrendezett Great Taste Awards ételkóstoló versenyen kapott elismeréseket.