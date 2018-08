Az élet nagy férfikérdései sorozatból: miért kell annyi cipő a nőknek?

– Szerintem ez társadalmilag alakult így. A férfiak hatékonyabbak, praktikusabbak ebben, bár azért ismerek ellenpéldát is bőven. A nők zsigerből szeretnek vásárolni, szeretnek szépen öltözködni, akár többször átöltözni egy nap – válaszol Radics Gigi énekesnő.



Nálam még a smink és a táska hasonló kategória, ezekből sem elég soha.

Radics Gigi

– Én is ilyen vagyok, azon kívül, hogy vásárolni nem annyira szeretek. Azok a nők, akik szeretik a divatot, úgy választanak cipőt, hogy az adott alkalomhoz mindenképpen illő legyen, a szetthez pedig tökéletesen passzoljon. Ettől függetlenül nekem is vannak kedvenc cipőim, amelyeket többször kombinálok, de azért ha meglátok egy-egy szép új darabot, mindig elcsábulok, és megveszem.



November 10-én lesz az első Aréna-nagykoncertem, oda például már most kiválasztottam a cipőimet, összesen négy darabot, mert nagyon nem mindegy, miben lépek fel két órán keresztül, fontos, hogy kényelmes is legyen, de messziről is mutasson. Nálam még a smink és a táska hasonló kategória, ezekből sem elég soha – fejezi be.