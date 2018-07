Az életmentő műtét után költözniük kell - de nincs hová: az apa halála után 80 ezer forintból élnek hatan

Fél év türelmetlen várakozás után június 3-án jó hírt kapott Leidecker Józsefné Szilvia: kisfiának, aki közel fél éve várt csontvelő-transzplantációra, találtak megfelelő donort. A hatéves Mátén Izraelből segítettek, és ezzel valószínűleg megmentették az életét.A kisfiúról tavaly év végén derült ki, hogy súlyos beteg: szervezete nem termelt trombocitát. Januárban döntöttek úgy az orvosok, hogy csontvelő-transzplantációra van szükség, családon belül azonban nem találtak donort.Vér szerinti testvére nem volt alkalmas, édesapjáról pedig ki sem derülhetett, hogy megmentheti-e fia életét: előző este, hogy a vizsgálatra utazott volna a fővárosba,. Máté végül nemzetközi transzplantációs listára került, és egy szeparált fővárosi kórházi szobában várta mostanáig, hogy kap-e csontvelőt.– A beültetés előtti héten kemoterápiát kapott, majd június 4-én infúzióban becsepegtették neki a csontvelőt – mesélte az édesanya.– Az elején kicsit bágyadt volt, de mostanra jól van. Már az udvaron is voltunk sétálni.A kisfiút a következő hetekben még naponta vizsgálják, így messzire nem mehet a kórháztól. Jövő héten viszont legalább a kórteremből kiköltözhetnek édesanyjával, és egy anyaszálláson biztosítanak helyet számukra. Előbb-utóbb viszont haza is engedik őket – azt azonban Szilvia egyelőre még nem tudja, hova mennek majd.– Máténak steril környezetet kell biztosítani: saját, penészmentes, járólapos vagy parkettás szobát, amely könnyen takarítható. A kétszobás nyaralóba tehát, ahol hatan laknánk, nem vihetem vissza – mondta az édesanya. Albérletet kell tehát keresnie, ami azonban anyagi helyzetüket tekintve nem lesz egyszerű.– Máté mellől nem tudok elmenni dolgozni, így a bevételem összesen 80 ezer forint. Árvasági és özvegyi nyugdíjat egyelőre nem kapunk, lehet, hogy nem is leszünk jogosultak rá. Ebből kell tehát öt, még velem élő gyermekről gondoskodnom, és megfelelő lakhatást biztosítani Máténak. Csak remélni tudom, hogy kapunk segítséget, mert piaci áron biztosan nem találunk megfelelő lakást.