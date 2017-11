A mérnök szerint a 24. órában vagyunk Szeged belvárosában: kártyavárként dőlhetnek össze a régi polgári házak

Sok múlik a használaton

A 24. órában

30 épület lehet veszélyben

– Az 1879-es nagy árvíz után épült polgári házaknak hatalmas boltozatos pincéjük van. Itt tárolták annak idején a szenet. Sok nagykörúton belüli háznak katasztrofális állapotban van a pincéje – kezdte Hopka János, aki azt követően kereste meg szerkesztőségünket, hogy olvasta a védett épületekről szóló cikkünket (2017. november 10.:).A szegedi Hopka János több mint ötven éve dolgozik építőmérnökként és geotechnikai tervezőként. Szakterülete a talajmechanika. – Minden építkezés talajvizsgálattal kezdődik. Minket bíztak meg a munkával a Boldogasszony sugárút 16. számú ház esetében is – mondta a 79 éves mérnök. Megírtuk, lebontják a Boldogasszony sugárút 16. alatti százéves házat, amelynek a helyén Hopka János elmondása szerint 22 lakásos társasház épül.– A nagykörúton belül sok olyan polgári ház áll, ami a nagy árvíz után épült tíz, húsz, harminc évvel. Olyanok is akadnak, amelyekre emeletet is építettek az 1960-as, 70-es években – folytatta az építőmérnök. – Ezeknek a városképi jelentőségű régi polgári házaknak nagy, boltozatos pincéik vannak, amelyeket ha nem hasznosítottak, elhanyagoltak a tulajdonosai, a pára és a talajvíz miatt elrozsdásodtak az acéltartó gerendái és közművei, valamint felvizesedtek a falai – magyarázta Hopka János. Elmondta, mivel a Kárász utca környékén üzletként is használják a pincéket, szivárgórendszereket építettek ki a padozat alatt, hogy ne jöjjön fel a talajvíz, amit egyébként szivattyúkkal emelnek át a csatornába.– Így nem romlik az épület állapota, stabilak maradnak a gerendák és a falak. Ezek a régi polgári házak nem veszélyeztetettek. Azok a száz-százhúsz esztendős házak viszont egyszerre fognak lerobbanni, amelyek alatt nincs szivárgórendszer – mondta az építőmérnök.Hopka János szerint a huszonnegyedik órában vagyunk, és ha nem akarjuk, hogy kártyavárként omoljanak össze 10-15 év múlva a régi polgári házak, meg kell állítani a romlásukat. – Mivel ezekben a házakban többségében idősek laknak, és nincs pénzük felülvizsgáltatni és felújítani a pincét, a városnak kellene ezt megtennie az építésszakma és a tulajdonosok összefogásával. Biztosan lehetne erre uniós támogatást nyerni. Szeged most ugyanúgy fordulhatna Európához, mint a nagy árvíz után, amikor újjáépült a város. Akkor már késő lesz, ha az alap teljesen leromlik, akkor már nem lehet megmenteni a házakat. Pedig ezeket érdemes lenne megtartani az utókornak, mert városképi jelentőségű épületek – hangsúlyozta Hopka János. Ez főként azoknál a házaknál lenne sürgős, amelyekre emeletet húztak, ott ugyanis megnövekedett a terhelés.Az építőmérnök szerint mintegy 30 épület van olyan állapotban a nagykörúton belül, ahol sürgősen be kellene avatkozni. – Itt lépni kellene, míg nem késő, mert ha összeomlanak a felvizesedett falak, leszakadnak az elrozsdásodott acéltartó gerendák, elveszti stabilitását a ház, amely kártyavárként dőlhet össze– mondta a szegedi építőmérnök.