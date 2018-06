Az esemény az igazi győztes - hetedjére háborúztak a kapusok Szegeden

Örülök, hogy megismertelek, sok sikert neked a folytatásban!

- csak egy elkapott mondat két kapustól, miután megvívták a maguk háborúját. Sok-sok ismerős is összecsapott a szombaton hetedik alkalommal megrendezett viadalon, és persze akadtak újoncok is, akik számára fény derült arra: ebben a háborúban nem elég jól védeni, jól is kell tudni rúgni.A címvédés a hetedik kapusháborún sem sikerült senkinek: a nyílt kategória hármas döntőjét a nyíregyházi Nagy Máté Zsolt nyerte a nagyatádi Czebei Ádám előtt, míg a Szarvast képviselő Lévai Balázs lett a harmadik. A +35-ösöknél is nyíregyi siker született, Tuska János a Kisvárdáról érkezett Szabó Attilát előzte meg, a kiskunfélegyházi Tóth Péter előtt. A hölgyeknél dominált a St. Mihály FC, ugyanis a győztes Schildkraut Fruzsina, a második Sávai Vivien és a harmadik Puskás Dóra is a klubot képviselte. Szegeden is maradt egy aranyérmet, az U14-eseknél a SZEOL-os Ruzsáli Dénes győzött, aki a Budapest Honvéd kapusát, Gera Norbertet előzte meg, a dobogóra a Vasasos Ménesi Edvárd állhatott fel. Az U13-asok között Lehoczki Attila (Tatai AC) győzött, Zelman Levente (SZEOL SC) előtt, a nyíregyházi Szondi Levente pedig harmadikként zárt.Idén a szervezők abban újítottak, hogy a meghívott sztárvendégekkel bármelyik résztvevő játszhatott egy külön meccset. A sorsolás Szabó Lászlónak kedvezett, aki a Nyíregyházában védő Jova Leventével játszhatott, (az egykori Fradi-kapus sok-sok elveszített gyakorlócsata után le tudta győzni a Tuska János, a nyíregyházi Bozsik Akadémia kapusedzőjét) Rostás András a Balmazújváros kapusával, Pogacsics Krisztiánnal háborúzhatott, a Puskás Akadémia ifjú tehetségével, Varga Ádámmal szembe állhatott a SZVSE kapuvédője, Molnár Krisztián, míg az Újpestben az idén az NB I-ben bemutatkozott Gundel-TakácsBencével Zilahy Patrik játszhatott.Az esemény főszervezője, Bagdi Ferenc elmondta, a tervek szerint jövőre a nők és a +35-ösök létszámát valószínűleg 18 főben maximalizálják, mert ebben a két csoportban nem mutatkozott ennél nagyobb érdeklődés, így viszont még többen nevezhetnek a nyílt kategóriába.

Azt látom, hogy a kapusok szeretik ezt a rendezvényt, mert itt csak saját magukat hibáztathatják. A jövő függ a stadionhelyzettől is, de a Kisstadionban is meg tudjuk tartani a kapusháborút. Volt egy kis fennakadás, de türelmesek voltak a kapusok.

- utalt a főszervező arra, hogy közel 12 órán át tartó csata után derült fény a végső győztesre. Bagdi Ferenc megjegyezte, egy fiatalember Coloradóból érkezett Szegedre a kapusháború és némi tapasztalatszerzés kedvéért, ugyanis tervei szerint az Egyesült Államokban is megrendezné a játékot.

Évek óta tervezem, hogy eljövök, örülök, hogy most sikerült, bár edzésből érkeztem. Jól éreztem magam, remélem, jövőre is lesz alkalmam eljönni Szegedre. Évek óta játszottuk ezt a játékot, amit nagyon szeretek, rengeteget tud tanulni belőle egy kapus. Ha nem is ér fel meccsrutinnal, de nagyon sokat számíthat.