Az Etelka soron lesz a szegedi majális

Ott – ahogy Németh István , a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője fogalmazott – a Tiszán kialakult hidrológiai helyzet miatt nem rendezhető meg az esemény, a magas vízállás miatt már szinte most is járhatatlan a terület.A bizonytalant cserélték a biztosra, amikor új helyszínnek az Etelka sori sporttelep dobópályáját jelölték ki a városi majálisra. – Az ilyenkor szokásos forgók, mutatványosok elférnek, a vendéglátásnak is lesz elég hely, nagyszínpadot viszont idén nem tudunk állítani, így ezek a programok elmaradnak – hangsúlyozta az ügyvezető.Az idén 5 napos majális pénteken kezdődik és kedd estig tart, az Etelka sor tömegközlekedéssel jól megközelíthető – ami ajánlottabb is, mint autóval érkezni. Emellett szól a kevés parkolóhely és a sok sör is. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy Zápor-tónál visszatérően megrendezett úgynevezett kis majálist idén is megtartják, ott is szívesen látják a szegedieket.