Az év emberei 2016: átadtuk a díjakat

„Jó érzés segíteni"

Nem mindig az a problé , ami annak látszik

Érmek mellé kerül lapunk díja

Családias vacsorán, a szegedi Gőry Pince & Terasz étteremben adtuk át kedd a Délmagyarország Év embere 2016 díjakat. Szegedről Berinszki Zoltán, Algyőről Landler Ibolya, Kistelekről Kurucsai Szabolcs, Makóról Sipos Maja Flóra, Hódmezővásárhelyről Süli Flóra kapta a CE Glass ülön erre az alkalomra észített üvegtrófeáját. Az elismeréseket a díjazottaknak óti Zoltán főszerkesztő-kiadóigazgató adta át.– Utoljára özépiskolásként kaptam elismerést egy gyorsíróversenyen. Még mindig nem hiszem el, hogy ilyen rangos díjat nyertem el – mondta Landler Ibolya. Az 50 éves algyői nő a helyi Lehet önnyebben Egyesület vezetőjeként párjával naponta szállít a helyi rászorulóknak előző este el nem adott és emberi fogyasztásra még alkalmas pé árut egy szegedi bevásárló özpontból. – A benzinpénzt saját és az egyesületi tagok zsebéből finanszírozzuk, október óta 400 ezer forintot fizettünk ki rá Algyő és a szegedi áruház özött. Volt, hogy az aranyunkat tettü zálogba, hogy tudjunk tankolni – mondta. Az élelmiszermentést és -kiosztást április végéig biztosan végzik, de szeretné meghosszabbítani a munkát. – Vannak, akik még életükben nem láttak olyan péksüteményt, amit viszünk nekik. Jó érzés segíteni – magyarázta. Landler Ibolya április 1-jére egészségnapot szervez Algyőre, amit össze szeretne ötni egy országos félmaratonnal, hiszen az egészséges életmód is szívügye.– Nagyon meghatódtam a hír hallatán, hogy elismerést kapok. Én csak álmodtam valamit, és az álmom több mint 1000 segítő jóvoltából valóra vált – mondta a szegedi Év embere, Berinszki Zoltán. A taxis előtt úgy döntött, hogy segíti azoknak a kisgyerekeknek a hazajutását, akiknek az év végi ünnepek alatt azért kellett volna órházban, klinikán maradniuk, mert a szüleiknek nem volt pénzü , hogy hazavigyé őket. Létrehozta a Taxisok a gyerekekért Facebook-oldalt, amelyhez eddig 925-en csatlakoztak. A mozgalom országossá nőtte ki magát. – Ha kis időre is, de örömkönnyekre tudtuk a bánatkönnyeket cserélni jó néhány családban. A díj nemcsak engem illet meg, hanem a özel 1000 fős csoportom tagjait is. ülön öszönöm kislányomnak is, aki sok mindenre megtanított – mondta. Zoltán a díjnak ülön polcot állít otthonában, olyan nagy becsben fogja tartani. Szeretné elérni, hogy minden hazai gyermekklinikának legyen betegszállító mikrobusza.A kisteleki Kurucsai Szabolcs az Árboc Egyesület elnö . Írtunk róla, amikor mini-bemutatóteremmé átalakított autóját Szegedre hozta, a vakvezető kutyá világnapjára. A Trabi arra szolgál, hogy a látó emberek beülve özvetlen tapasztalatok útján ismerjé meg, milyen a vakok világa, hogyan lehet megkönnyíteni az életüket. Szabolcs 2009 óta, mióta elveszítette a látását, e cél érdekében sokfelé jár, előadásokat, foglalkozásokat tart. Szerepelt már vakbarát boltot bemutató reklámfilmben, a Hansági-iskola nyílt napján pedig francia lecsót és almás süteményt észített a diákokkal, akik özül páran bekötött szemmel segítettek neki. Mindig imádott főzni, és nagyon önnyen teremt kapcsolatot emberekkel. Szívesen szerepelne tévés főzőműsorban, amelyben emberekkel beszélget. – Véletlenül tudtam meg, hogy jelöltek erre az elismerésre, ez megtiszteltetés. Meglepődtem, hiszen én csak végzem a munkámat, beszélek az életemről, megmutatom, hogy így is lehet létezni. Szeretném átadni azt, hogy ha van valamilyen problémánk, túl kell lépni rajta, és menni tovább, és hogy nem mindig az a problé , ami annak látszik.Hódmezővásárhelyen a májtranszplantált, 14 éves Süli Flóra lett az Év embere, aki a műtét után is teljes életet él, a Trappancs Egyesület sikeres úszója. Flóra eddig 14 arany- és 3 ezüstérmet nyert, ebből 6-ot a Finnországban tavaly rendezett szervátültetettek és művesekezeltek Európa-bajnokságán. – Meglepődtem, mikor megtudtam, hogy Év embere lettem. Nem számítottam rá, hogy engem választanak. Nagyon örülö ! öszönöm azoknak, akik ajánlottak. Már megvan a díj helye, amit a vitrinbe, az érmek és a többi trófea mellé teszek majd – árulta el a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola hetedikese. Idén ét nagy verseny vár rá: Debrecenben a speciális diákolimpia, nyáron a spanyolországi Világjátékok, amely a legrangosabb sporteseménye a szervátültetetteknek. Célja ismét a dobogó legfelső foka. özeleg a továbbtanulás, a özgazdasági és a fogtechnikusi pálya vonzza. Szeret olvasni, és szabadidejében szívesen beül barátnőivel egy cukrászdába. – Sütni is szeretem az édességeket. Szívesen észítek muffint és fahéjas süteményt – mondta Flóra.A Makón az Év emberévé választott gimnazista, Sipos Maja Flóra azzal érdemelte ki a címet, hogy a nyári szünetéből áldozott időt az újvárosi református temető elhanyagolt honvédsírjainak méltóvá tételére. A munkához édesanyjával és nagyapjával látott. Amint ész lettek, más temetőkben is gondjaikba vetté a magyar katoná nyughelyét. Nekik öszönhető, hogy már nincs elhanyagolt hősi sír Makón, s az is, hogy a hozzátartozó érésére felkutattá egy Makónál elesett katona sírját, mely így már nem névtelen. A 16 esztendős lány munkájára cikkünk nyomán sokan felfigyeltek. Kapott katonai és önkormányzati kitüntetést, az egyik testületi ülésen a makói polgármestertől személyes ajándékot is. Szóhoz sem jutott, és eleredtek a önnyei, amikor kedvenc együttese, a árpátia vásárhelyi koncertjén a zenekarvezető Petrás János a színpadról gratulált neki, majd a koncert végén megajándékozta a pengetőjével. Mint mondta, meghatotta, amikor kiderült, hogy jelölté az Év embere címre, és még inkább az, hogy voltak, akik aláírást is gyűjtöttek azért, hogy megkapja az elismerést.