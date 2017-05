Az év gyára lett a Naturtex

Családi vállalkozás



– Helyesen döntöttünk, amikor azt mondtuk, muszáj akkorára nőnünk, hogy Közép-Európában kikerülhetetlenek legyünk – vallja az alapító, idősebb Gellért Ákos. Mindkét fia ügyvezető, Balázs a külkereskedelemmel foglalkozik, Ákos viszi a belföldet, a pénzügyeket, a beruházást és a marketinget. – Gyorsabban alkalmazkodunk, mint konkurenseink, ez versenyelőnyünk titka – mondják és teszik.

A hétvégén egy gálarendezvényen adták át Az év gyára 2016 elismeréseket Budapesten. A díj kitüntetettje a középső, nettó 3–10 milliárd forint közötti árbevétel kategóriában a lakástextilgyártó szegedi Naturtex Kft. lett.Idén második alkalommal adta át az elismerést a PPH Média és a GyártásTrend technológiai magazin, a kétfordulós versenybe minden szektorból voltak jelentkezők.Ezúttal a tavalyinál eggyel több, 8 kategóriában nyújthatták be ingyenes nevezésüket a cégek, és ahhoz, hogy a fődíjat, Az év gyára elismerést megkapják, legalább háromban nevezniük kellett, és ebből egyet meg is kellett nyerniük. A Naturtex a vevőelégedettségi kategóriában lett a legjobb, így nem volt akadálya, hogy elhozza a fődíjat.Mint Gellért Ákos ügyvezetőtől megtudtuk, folyamatosan fejlesztenek, és ez igaz mindhárom üzemükre. Szegeden a Hangárra és a Cserje sori központra, valamit a vajháti telephelyre is. Az utóbbin elkészült a 650 milliós beruházás első üteme, egy új csarnok, amelyre a tollfeldolgozás bővítése miatt volt szükség. A második ütem az egyedi, technológiának megfelelő géppark beszerzése és üzembe helyezése lesz.– A Naturtex nem csak annyi tollat dolgoz fel, amennyit beletölt paplanjaiba, értékesíti is az alapanyagot más ágyneműgyártóknak – mondja az ügyvezető, hozzátéve, sok pelyhes dzsekiben van tőlük vásárolt toll. A szállítással sincs gond, a 22-24 tonna teherbírású kamionba lehetetlen 2 tonnánál több jó minőségű pelyhet belezsúfolni, így nagyon szeretik a fuvarozók a céget, olyan, mintha üresen futnának az autóik. Közép-Európa egyik legnagyobb tollfeldolgozó vállalkozása – saját laboratóriummal – a vajháti üzem, ahol évente 1200 tonna pelyhet és tollat dolgoznak fel környezetkímélő technológiával.Gellért Ákos hangsúlyozza, hogy a díj csapatmunka eredménye, mint az is, hogy már a nyolcadik üzletnél jár az egy éve elkezdett Naturtex franchise-hálózat kiépítése. Az egységes arculatú szakboltok közül 3 működik a fővárosban.Az 1989-ben alapított, máig magyar családi vállalkozás 150 embernek biztosít megélhetést, miközben a hazai ágyneműipar vezető szereplője – lakástextilpiaci részesedése megközelíti a 35 százalékot. Árbevételük 80 százaléka export, ott vannak az amerikai kontinensen, Ázsiában és Ausztráliában is. Több mint negyven országba szállítanak – főleg magyar libapehely töltetű paplanokat és párnákat.A Naturtex társadalmi felelősségvállalása is példás, többek között gyermekvédelmi szakszolgálatokat, árvízkárosultakat támogat, de feladatának tartja a mozgásra való ösztönzést, és aktív szerepet vállal a sportban is. Névadó szponzora a Naturtex-SZTE-Szedeák első osztályú kosárlabdacsapatnak, részt vesz az utánpótlás-nevelésben és sportesemények támogatásában.