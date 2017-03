Az illegalitás határán repülnek a drónok - le van maradva a magyar jogi szabályozás

Ami késik, az csúszik



A szaktárca kérdésünkre elismerte, Magyarországon még hiányoznak a külön előírások, így a pilóta nélküli légi járművek szabályosan csak elkülönített légtérben működhetnek. Az eseti légterek igénylése költséggel jár és a 30 napos ügyintézési idő betarthatatlanul riasztó. A szaktárca már elkészült a jogszabály-tervezettel. Ha elfogadják, három hónapnyi uniós egyeztetés következik, így az új előírások legkorábban idén nyarától léphetnek életbe.

Jó időben jó helyen



– A legnagyobb probléma a 30 napos engedélyezési határidő, a megrendelő sokszor egy héten belül akarja a felvételt – mondja a delmagyar.hu-nak is beszállító videós, Bozóki Péter, azaz Dronair. Idén több szegedi rendezvényen is dolgozik, ezekre időben meg tudja kérni az engedélyt, köztük például a tűzijátékra is. De hiába a papír, ha az időjárás miatt nem repülhet. Hiánya miatt már büntetésbe is belefutott, amikor Székesfehérváron beugrással helyettesítette az egyik barátját – 30 ezer forintja bánta.

A magyar jogi szabályozás nem csak az európaitól maradt le, de a valóságtól is. Nem véletlenül került ez szóba március első felében, amikor a technológiai fejlődés jogi kihívásairól rendeztek konferenciát a Szegedi Tudományegyetemen. Miskolczi-Bodnár Péter , a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető professzora a drónokkal kapcsolatos felelősség kérdéseit feszegette. Például leesik egy ilyen repülő szerkezet. Ahogy történt ez idén február elején, amikor egy Pestről Budára tartó autó szélvédőjébe csapódott egy irányíthatatlanná vált drón – közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indítottak eljárást.A zuhanás rosszabbul is végződhetett volna. A professzor fel is tette a kérdést: ki a hibás? A gyártó, alkatrész-beszállító, a tulajdonos vagy az üzembentartó, aki éppen használta a baleset idején? – A biztosítás a magánjog területére esik, a kárösszeg előre nem kalkulálható, de egy 3-5-10 millió forintos biztosítóra átterhelt díjjal megváltható ez a nem szeretem helyzet – hangsúlyozza Miskolczi-Bodnár Péter.A 150 kilónál súlyosabb felszállótömegű drónnál már „uniós", ez alatt tagállami hatáskör a szabályozás. 18 ország ezt el is készítette, mi még csak barátkozunk vele. Ahogy az új autót is le kell vizsgáztatni, vezetéséhez jogosítvány kell és nem mindegy, személy- vagy teherautóról van szó, ez a drónoknál is szempont. Továbbá nem lehetünk ittasak, be kell tartani a KRESZ-t, és nem adhatjuk át a volánt – esetünkben a távirányítót – másnak.Állítólag jobbkézszabály szerint lesz a kötelező kitérés, ha találkoznak…A drónoknál három plusz egy kategória van, az utóbbi a 25 dekásnál kisebb, ez belefér a háztartási biztosításba is, így fizetik a betört ablakot. Az első rendes kategória felső határa a 2 kilogramm, a másodiké a 25, a harmadiké a 150 kilogramm, ami felett már uniós a szabályozás.Az elsőnél az az elv, hogy hagyjuk a gyereket játszani, legyen némi tudása, kiskorúak is vezethessék a drónt felnőtt felügyelete mellett. De ne menjen 50 méter fölé. A második kategóriánál már regisztráció, egyedi azonosító és komolyabb műszaki előírás kell. Csak 14 év felettiek üzemeltethetik, nem repülhet 130 méternél magasabbra.A harmadik kategória már majdnem repülős, a szakszolgálati engedélytől, a légi alkalmassági vizsgálattól, egészen a fekete dobozig. Az előadó szerint 2018-ig az Unió 150 kilogramm alá is lemegy saját szabályozással, s ezzel felülírja majd a még életbe sem lépett magyart. Ezzel együtt az átmeneti időre is kellene valamiféle hazai.– Hajtogatunk egy papírrepülőt és eldobjuk, az pilóta nélküli repülésnek számít és így nagyon nehéz jogkövetően viselkedni – mondja az egyik szegedi vállalkozó, aki szaküzletben értékesíti a repülőmodelleket és a legkisebb, játéknak számító drónokat.