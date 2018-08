Az indiai lótuszt ünneplik: távol-keleti hangulat a Füvészkertben

Az indiai lótuszok méltán az SZTE Füvészkertjének büszkeségei, 1932 óta ékesítik a botanikus kertet, s Közép-Európa legnagyobb állománya tekinthető meg Szegeden. Igaz a rekkenő hőségben az állomány nagy része már elvirágzott, számtalan programmal hamisítatlan keleti hangulat várja ezen a hétvégén a látogatókat az immár tizenegyedik alkalommal megrendezett Lótusznapokon.– Idén is készültünk újdonsággal, a tavalyi japán divatbemutató sikerén felbuzdulva ezúttal indiai divatbemutatót szerveztünk, a vendégek szárit ölthettek, sőt indiai sminket, valamint hennát is – mondta el lapunknak Németh Anikó igazgató. Ezen felül mindkét nap közös jógázást tartanak, meditációs koncertek is várják az érdeklődőket, Demeter Anna mandalafestő vezetésével pedig közösen készíthetik el a fesztivál 2 méter átmérőjű lótusz-mandaláját a látogatók.A rendezvény Japán felé is nyitott, nem csupán az ország növényvilágát, hanem teaművészetét is bemutatják a Magyarországi Japán Tea Egyesület közreműködésével vasárnap délután, ami újdonság a botanikus kert életében. Kasza Ferenc és Kasza Péter pedig a koreai és kínai teázási szokásokat ismertetik meg az érdeklődőkkel.– Ezen a hétvégén minden megtalálható nálunk, ami a Távol-Kelethez köthető. Az elmúlt években örömmel tapasztaltuk, hogy a Lótusznapok vendégei nem csak szétnéznek nálunk, hanem az egész napjukat itt töltik – mondta Németh Anikó.A vasárnapi programok 10 órakor kezdődnek, részletes leírást itt olvashat.