Az irány változatlan: legfőbb értéknek a színház sokoldalúságát tartja Gyüdi Sándor

Ezt a sokoldalúságot akartam éltetni, bizonyos értelemben gazdasági tendenciákkal szemben is, és úgy érzem, ez sikerült

Gyüdi Sándor harmadik ötéves színigazgatói ciklusára készül: megtartaná eddigi célkitűzéseit és a teátrum sokoldalúságát. Fotó: Karnok Csaba

– A legfőbb értéknek azt a fajta sokoldalúságot tartom, ami a Szegedi Nemzeti Színházon kívül sehol másutt nem valósul meg az országban – jelentette ki Gyüdi Sándor főigazgató, aki harmadik alkalommal pályázik újabb öt évre a vezetői posztra.– szeretném mindezt a jövőben is folytatni, nyilván az eszközrendszer bizonyos mértékű változtatásával.Az eszközök változása alatt elsősorban a közösségi média felületén való nagyobb aktivitás érthető: a pályázat szerint a nehezebben elérhető fiatal korosztályt is elérhetik ezáltal.– Nem vagyunk nagyon optimisták: a színházba járók köre nem annyira bő – szögezte le Gyüdi. – Mivel nem túl nagy ez a kör, ezért különböző előadásokat, sok újdonságot kell produkálni ahhoz, hogy a megfelelő színházlátogatási alkalom összejöjjön – részben ez a magyarázata annak is, hogy kevesebb darabot viszünk tovább a következő évadra.A színház gyerekdarabjait 14 és fél ezer bérletesük látja: ezek az előadások elsősorban a nagyóvodásoknak és az alsó tagozatosoknak készülnek.

– Az utánuk jövőknek szól a középiskolás bérletünk, melyből igény szerint válogathatnak a felsős diákoknak is darabokat – mondta el a főigazgató. – A középiskolás korosztály minden szempontból problematikusabb kör: nekik megpróbálunk célzottabb előadásokat kínálni, ezek azok, amelyeket Barnák Lászlóra bíztunk az elmúlt időben. Kivinni a saját közegébe a színházat, ahol esetleg jobban megérinti a dolog: ezt fontosnak tartom.Meglepő adat, hogy az előző évadban a fizető átlag nézőszám aránya a szegedi színház befogadóképességéhez mérten 64 százalék – tehát a teátrum kevesebb mint kétharmadát tölti meg fizető közönség.– A nagyszínháznak 670 ülőhelye van leltárilag, de ebből az utolsó kétszáz a mai igényeknek alig felel meg egyszerűen azért, mert a harmadik emeleten és oldalt van, ahonnan a színpad egy jelentős részét nem lehet látni – magyarázza Gyüdi Sándor. – Hiába kínáljuk egyre olcsóbban ezeket a helyeket, nagyon nehezen eladhatók a legalsó kategóriás jegyek. Nehéz értékesíteni a páholyok hátsó székeit is; a nagyszínház látogatottsági mutatói törvényszerűen alacsonyabbak. A pályázatomban leírtam azt is, hogy a bérletvásárlási hajlandóság csökken, a szólójegy-vásárlásé viszont növekszik. Ez bizonyos mértékig általános kortendencia, az elköteleződést, lekötöttséget kevésbé vállalják. Viszont a látogatottság csak egy szám – ne gondoljuk, hogy az előadás minőségének egyetlen fokmérője, hogy mennyien mennek el rá. Goethe után szabadon azt mondanám: nemcsak azt kell adni a nézőnek, amit szeretne, hanem amit kellene látnia.Gyüdi Sándor főigazgatói posztra beadott pályázata a színház oldalán olvasható teljes terjedelmében.