Az ironman, aki mindennap gofrit eszik

Városképi jelentőségű ma már az a kis gofrizó, amelyet a 30 éves Jancsika Ákos üzemeltet évek óta Szegeden. A kétdiplomás fiatalember édesapja közel 40 éve foglalkozik ezzel Békéscsabán – a családi receptet hasznosítva nyitotta meg Szegeden ő is vállalkozását, amelyet azóta már két londoni üzlet is kiegészít.Azt azonban valószínűleg kevesen tudják az édességet áruló fiatalemberről, hogy komoly sportoló. Két évvel ezelőtt vett részt először ironmanversenyen, idén pedig ismét végigküzdötte – miközben mellesleg az esküvőjére is készült.

És a felkészülése sem volt zavartalan.

– Egy barátom mondta évekkel ezelőtt, hogy megcsinálja az ironmant, de mivel jelentős túlsúllyal küzdött, azt gondoltam, hogy esélytelen. Aztán megcsinálta, majd még utána háromszor újra, és közben le is fogyott. Miatta döntöttem úgy, hogy én is megpróbálom – mesélt a kezdetekről.Tíz hónapos felkészülés után, két évvel ezelőtt vágott bele először a kemény versenybe, ahol 3800 méter úszás, 180 kilométer kerékpározás és 42,2 kilométer futás szerepel megállás nélkül a programban. Akkor 12 és fél óra alatt teljesítette a kihívást.– A tavalyi évet sérülés miatt ki kellett hagynom, novemberben azonban a 30. születésnapomra a barátoktól azt kaptam ajándékba, hogy beneveztek a Balaton Manre – mesélte. A május végén megrendezett versenyen Ákos fél órát javított korábbi idején, ráadásul úgy, hogy a kerékpározásnál begörcsölt a lába, így a futást is elrontotta.– A verseny előtti hetekben két legénybúcsún vettem részt. Mivel az alkohol visszaveti a teljesítményt, ezeket és a lakodalmat is italozás nélkül csináltam végig – persze a cikizések kereszttüzében – mesélte a fiatalember, aki nem mellesleg nemrég maga is megnősült. Az esküvő előkészületei így szintén az edzéstől vették el az időt, a többórás sportolásra ugyanis általában hétvégenként van ideje – esetleg munka előtt vagy után. Akkor, amikor az esküvőn közreműködők is ráértek az egyeztetésre. Ákos azonban úgy fogalmazott, nem volt kérdés, hogy időt szakít erre, hiszen párja egyébként mindenben támogatja, úgy is, hogy a munka és az edzéseik miatt alig látják egymást.

– Azért mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ha esküvőt szerveznek, ne vágjanak bele egy ilyen versenybe – mosolygott.És hogy hogyan bírja ki egy sportember, hogy egész nap édességet árul? Jancsika Ákos szerint nagyon egyszerűen.– Mindennap eszek gofrit. Amennyit sportolok, nem számít, mert úgyis ledolgozom.