Az iskolakezdő csomag ára akár sok tízezer forint is lehet - Menő füzetekből jó csak tanulni

– Alsó hangon 50 ezer forint lesz, mire mindent megveszünk. Tornafelszereléssel együtt talán bele sem férünk ebbe az összegbe – saccolta meg a tanévkezdés költségeit Sztankovicsné Erdélyi Renáta, aki kislányával, Nórival tegnap délelőtt vásárolt a Printker Maros utcai üzletében. Balástyáról jöttek, úgy tervezték, mindent egyszerre be is szereznek, amit lehet. – Biztos meg lehetne úszni olcsóbban is, de inkább a jó minőségű termékeket tesszük a kosárba – magyarázta az édesanya, miközben az első osztályba készülő kislány fülig érő szájjal pózolt kiválasztott lovas iskolatáskájával.

Star Wars-os füzetek, emeletes tolltartók

– Remélem, nem fizetünk annyit, mint tavaly – ezt már a második osztályba készülő Maczka Maxim édesanyja mondta, aki elárulta: a kapott bevásárlólistáról először lehúzta, ami megmaradt tavalyról. Ezzel nyilván sokat lehet spórolni, máson azonban ő sem szeretne. – Fontos, hogy olyan tanszerei legyenek, amelyek tetszenek neki, különben nem lesz meg a lelkesedés – magyarázta, miközben a kisfiú már válogatta a Star Wars-os füzeteket.Mellettük hasonló szakértelemmel egy apuka nézegette a rózsaszín tolltartókat, és éppen azon tanakodott feleségével, emeleteset válasszanak, vagy simát. – Tavaly megtiltották, hogy emeletes tolltartót vegyünk, de volt, akinek így is háromemeletese volt – magyarázta a szőke kislány a második osztályba lépés előtti dilemmáját.

A java még hátravan

– Egy harmadikos, egy hatodikos és egy gimnazista gyereknek vásárolunk. Mindegyiknek kell új táska, a nagynál pedig az idegen nyelvi könyvek is jelentősen megnyomják a számlát. Százezer forintba talán belefér az iskolakezdés – számolt Jankó Zsoltné, aki még így sem hajlandó olcsó termékeket venni. – Volt, hogy pár forintos ceruzát vettem, de gyakorlatilag drágább volt, mint egy minőségi, mert minden hegyezésnél tört, így hamar elfogyott – mesélte. Így a bevásárlást inkább úgy oldotta meg, hogy első körben csak az írószereket vette meg. – A táskákkal megvárom az Erzsébet-utalványt – mondta.Ágnes és 13 éves lánya, a 7. osztályt a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolában kezdő Dominika Vásárhelyen, az Andrássy úti papír-írószerben válogatott a tanszerek között. Pénteken kezdték a vásárlást a füzetek, vonalzók, íróeszközök beszerzésével. Ebben lista és a bolt egyik eladója volt a segítségükre, ő gyorsabban megtalálta a kosárba valókat. – Tavaly 10 ezer forintba került ez a tétel, most 10 és 15 ezer forint közötti összegre számítok, mindennel együtt 30-35 ezer körüli lesz a végösszeg – kalkulált Ágnes.

Soy Luna és a Mignonok a sztárok

– A beszerzést már a múlt héten elkezdtük, amikor Szegeden jártunk, az egyik bevásárlóközpontban vettünk pár füzetet. De a java még hátravan – mondta Szilvia. Ő a tizedikes Grétának és a hetedikes Adriennek vásárol – a kiadás duplázódik –, mindketten a Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulói. A tanévkezdésig nagyjából 60 ezer forinttal lesz könnyebb a család pénztárcája – vélekedett az édesanya –, és ebbe még nem számolta bele az iskolatáskát, a hátizsákot. Azt és az egyéb holmikat olykor a divat miatt is cserélni kell.– Sokszoros lehet a szorzó egy olcsó és egy drága termékekből összeállított tanévkezdős csomag ára között – mondta el Piszár Izabella, a Printker Office Land kiskereskedelmi vezetője. – Egy elsős bevásárlást táska nélkül akár már 6-8 ezer forintból is meg lehet úszni, de ugyanerre 30 ezer forintot is el lehet költeni.Az idei divat a vintage típusú, illetve a trópusi minta, amely visszaköszön táskától a füzetig minden terméken. A figurák közül Soy Luna és a Mignonok a sztárok, a szülők viszont előszeretettel beszélik rá az általános mintákra is a gyerekeket, hiszen azokat kevésbé lehet megunni vagy kinőni. Fiús szülőknek rossz hír, hogy felsős korosztályban elsősorban már a lányokra gondolnak a tervezők, így 10 éves kor felett nehéz stílusos tanszereket találni. Kivételek ezalól talán az iskolatáskák, amelyek között van világító, illetve beépített hangszóróval felszerelt darab is – ezekkel nyilvánvalóan nem nehéz menőzni.

Ne dobja ki a tavalyit

A feleslegessé vált, de tiszta és még jó állapotban lévő tanszereket kidobás helyett jótékony célra is lehet hasznosítani idén. Az SZTE Alma Mater irodában (6722 Szeged, Honvéd tér 6., 33-as iroda) augusztus 15-éig várják a leselejtezett eszközöket, amelyek másoknak még hasznosak lehetnek. Az összegyűlt adományt az Elszalasztott 1000 év KHE juttatja majd el a szegedi és Szeged környéki rászoruló gyerekeknek. A tanszerek leadására 9 és 15 óra között van lehetőség. Az épületben az egyetemi nyári szünet miatt nincs portaszolgálat, ezért csengetni kell.