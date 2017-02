Az iskolát is körbeölelték a Kossuth diáknapján

Diáknapot tartottak pénteken a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában. A program az iskola körbeölelésével kezdődött: a nappali tagozaton tanuló közel 600 diák egymás kezét fogva állta körül az épületet. Zacher Gábor toxikológus reggel lemondta tervezett előadását, így a programok ezután kiscsoportokban folytatódtak. Volt moldvai táncház, térképolvasási verseny, kosárlabdaverseny, kártyabarlang, de ki lehetett próbálni kerekesszéket és azt is, milyen az életük a vakoknak vagy az autistáknak. A rendezvényen a katonaság toborzót tartott, mivel egészségügyi személyzetre is szükségük van, vagyis lányokra is számítanak. A programsorozat a végzősök táncával zárult.