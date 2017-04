Az Isteni irgalmasság konferenciája Szegeden

A megbocsátásról, szeretetről és irgalmasságról beszélt Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök az Isteni irgalmasság VIII. országos konferenciáján szombaton, Szegeden.



"Isten minden feltétel nélkül szeret bennünket, irgalmas hozzánk, megbocsátja bűneinket, és elvárja, hogy mi is szeressük őt" - jelentette ki. Felhívta a figyelmet arra, Isten irgalmasságát nemcsak átélni, megtapasztalni kell, hanem emberi módon tanúsítani is egymás iránt. Szent Ágoston szavai szerint az irgalmasság az, amikor sajnálatot érzünk mások szüksége iránt és lehetőségeinkhez képest segíteni akarunk neki - közölte az egyházi vezető.



Az utóbbi évtizedekben a pápák többször is foglalkoztak az irgalmasság kérdésével. Erre azért volt szükség, mert az egyházban sokan két szélsőséges irányba mozdultak el, a szabadosság, illetve a jogi, bürokratikus megközelítés felé - mondta a püspök.



Kiss-Rigó László kifejtette, az egyház történetében folyamatosan felvetődött a kérdés: "mi, Jézus követői egy szeretetközösséghez vagy egy intézményhez tartozunk". Ezt mondvacsinált ellentétnek nevezte, és leszögezte, a kettő együtt létezik. Az egyház igazi szeretetközösség, amely Jézus áldozatából merít erőt, ugyanakkor egy szervezett közösség is - mondta.



A püspök rámutatott, a hívő embernek figyelnie kell érzelmeire is. Az ember nem tudni igazából ura lenni érzelmeinek, de meg kell tanulnia kezelni azokat - mondta.



Úgy fogalmazott, a szentírásban a megbocsátás és az irgalmasság tökéletes példáját lehet látni a tékozló fiú példabeszédében. Amikor hazatér, olyan örömmel, szeretettel fogadja az apa, mintha soha, semmilyen bűnt nem követett volna el.



A migrációs válság kérdését érintve Kiss-Rigó László közölte, akármilyen nehézséggel küzdő emberrel találkozunk, segítenünk kell, ez a hívők kötelezettsége. Leszögezte, ugyanakkor saját közösségünket, identitásunkat meg kell védenünk. Akik ezt támadják, az értéksemlegesség diktatúráját akarják ránk kényszeríteni - mondta.