Az íz a fontos, nem a név

Az íze számít, más nem

Erdélyi gyökerek, Csíki sörtervek

Ki mit szeret, azt fogyasztja – ideológiamentesen.

Még február elején hirdetett bojkottot a Heineken-csoport termékei ellen Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és a vásárhelyi városvezetés. Ezzel kívántak szolidaritást vállalni a székelyföldi Igazi Csíki Sör gyártóival, és tiltakozni a román táblabíróság döntése ellen. Az ugyanis úgy határozott, hogy a Heinekennek van joga használni a csíki márkanevet, Ciuc nevű termékéhez. Az Igazi Csiki Sör nevű termék gyártását és forgalmazását pedig ezen a néven betiltották Romániában.A kocsmáknak és vendégeiknek szóló bojkotthirdetés után napokkal az derült ki vidéki kiadásunkban megjelent riportunkból, hogy a felhívás hatására kevesen változtattak sörfogyasztási szokásaikon, illetve kínálatukon Vásárhelyen.– Az a lényeg, hogy édes legyen a sör. Az ember hozzászokik egy ízhez, aztán azt keresi. Az mindegy, hogy hívják – foglalta össze az üggyel kapcsolatos véleményét egy üveg sörrel a kezében Nagy Zsolt. A szegedi Kőbölcsőben söröző férfi egyébként a Dreher termékét itta, így a konfliktusban abszolút semleges maradt. A csapostól megtudtuk, korábban tartottak ugyan Csíkit, de nem fogyott jól, mert drágább volt, mint a versenytársai, és vendégeik az ízét sem szerették igazán, úgyhogy most már nincs. Van viszont a kiátkozott Heinekenből és Soproniból, mert azt szeretik.A szegedi Nyugiban a ház sörét fogyasztó Csáki Diana és Nagy Abonyi Luca hallottak a felhívásról, és fontosnak tartják a magyar termékek fogyasztását. De szerintük nem szabad olyan döntés elé állítani az embereket, hogy csak az a jó magyar, aki ilyet vagy olyat iszik. A Heineken és a Soproni is jó sör, akárcsak a Csíki, és az ízlés dönti el, ki milyet szeret. Kozma Zoltán üzletvezető azt mondta, heti tíz rekesz fogy az Igazi Csíkiből, kedvelik a vendégeik. A gyártó egyébként nekik nem jelezte, hogy ne tudna szállítani a jövőben, még ha székely furfanggal át is keresztelik Igazi Tiltott Sörré – ahogy az az interneten kering. Őket egyébként nem érinti a bojkott, mivel negyvenféle sörük között egyébként sincs Heineken-termék.A makói Ámor presszóban vannak a holland cég által gyártott sörök, de csak a meglévő készlet erejéig. Az üzletvezető Székely Józsefnek vannak erdélyi gyökerei, így az elsők között csatlakozott a Vásárhelyen meghirdetett bojkotthoz. Azt mondja, ez nem csak két sörgyár vitája.

Hazafiság és ingyenreklám

– Ha nem teszünk semmit a román bíróság diszkriminatív döntése ellen, akkor ezt továbbiak fogják követni a székelység kárára – mondta. Csíki sört még nem árul, de tervezi. Nincs az Irányi sörözőben sem, pedig a tulajdonos, Kiss Zoltán kifejezetten kedveli. Egyelőre a meglévő szerződése miatt nem árulhatja. A vendégek, akik a beszélgetést a pultnál hallották, örömmel fogadták, hogy később esetleg lesz, de egyikük megjegyezte: bojkottot azért nem szeretne. – A jó kocsma azt a sört árulja, amit a vendégek szeretnek – jegyezte meg.– Mindkét sörgyár termékeit árulom, de a Heineken italokról mostanában igyekszem lebeszélni a vendégeket – nevetett a csongrádi RockPart üzletvezetője, Szili Gábor – Hogy miért? Mert egyetértek az erdélyi cég álláspontjával, én is patrióta vagyok. Nem mellékesen pedig a sörük nagyon finom, kár lenne veszni hagyni. A bojkott meghirdetése óta egyébként az én vendégeim körében jelentős változást a fogyasztói szokások terén nem vettem észre – hallottuk a Tisza-parti város sörözőjéről.Szentesen a Hegylakó söröző egyik vendége, Dobó Tamás azt mondta: a törzshelye mindkét gyár termékeit árulja, de ő nem gyártó alapján választ, évek óta megvan a két kedvence.– Nem érdekli az idejáró vendégeket a bojkott. Íz alapján döntenek. Amúgy meg ennél jobb reklámot, mint ez a cirkusz, nem is találhatott volna ki egyik gyár sem. Pár utcával odébb, az egyik sörözőben két hétig úgy itták a Csíkit, mint a vizet. Kíváncsiak voltak: mi az, ami körül ekkora felhajtás megy. Aztán mindenki visszatért a saját márkájához – hallottuk a szentesi férfitól.