Az MSZP-nek kedvez az Együtt: Nem indul egymás ellen Nagy és Szabó

Országos szinten két választókörzet esetében döntött országgyűlésiképviselő-jelöltjei visszaléptetéséről az Együtt, ami egy miskolci és a Csongrád megye 1-es körzetét érinti. A párt közleményében azzal indokolta a döntést, hogy olyanok javára lépnek vissza, akik már a négy évvel ezelőtti választásokkor is bírták az Együtt támogatását, s a jelenlegi ciklusban is a parlamentbe jutottak. Mindkét körzetben a szocialisták jelöltjének támogatását kérték, s abban is bíznak, hogy „az elkövetkező hetekben más pártok is a tettek mezejére lépnek, befejezik az együttműködés szavaival folytatott, eredménytelen kiszorítósdit".



Csongrád megye 1-es körzetében tehát nem indul a jelenlegi képviselő, az MSZP-s Szabó Sándor ellen az Együtt színeiben politizálló Nagy Sándor alpolgármester. Az már ismert, hogy a választókerületben a Fidesz-KDNP Bartók Csaba volt kézilabdázót méretteti meg, a Jobbik pártjának szegedi és megyei elnökét, Tóth Pétert, míg a Munkáspárt Nagyvári László biztonsági őrt.