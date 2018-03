Az MSZP-s jelöltek is leadták az ajánlóíveket Szegeden

Ahhoz, hogy valakinek a neve felkerüljön az áprilisi választásokkor a szavazólapra, 500 érvényes ajánlást kell leadnia a március 5-i határidőig a területileg illetékes választási irodában. A Szegedet is magában foglaló Csongrád megyei 1-es és 2-es körzetben induló Szabó Sándor és Joób Márton tízezer aláírást adott le csütörtök délben –Az önkormányzat portáljának az MSZP-Párbeszéd színeiben magát megmérettető Szabó az ajánlásgyűjtés tapasztalatairól azt mondta, szerinte a szegediek elégedettek azzal, ahogyan a városban mennek a dolgok, és a nyugodt fejlődés mellett elkötelezettek. A Csongrád megyei 2-es körzetben induló Joób Márton pedig arról beszélt, hogy a lakosok véleményét is be szeretnék építeni programjukba.Arra biztattak, hogy mindenki éljen szavazati jogával április 8-án, mert szerintük a magas részvétel az ellenzéki jelölteknek kedvez majd.