Az MSZP elnöksége támogatja Botka László miniszterelnök-jelöltségét

Az MSZP országos elnöksége egyhangúlag támogatja Botka László miniszterelnök-jelöltségét - közölte az ellenzéki párt elnöke szerdán Budapesten az elnökség üléséről tartott sajtótájékoztatón.Molnár Gyula azt mondta, az elnökség teljes körűen felhatalmazta Szeged szocialista polgármesterét arra, hogy folytassa le azokat a tárgyalásokat, amelyek a jelöltállításban, a tartalmi kérdésekben szükségesek a következő parlamenti választáson történő győzelemhez.Botka László elmondta, a napokban programot hirdet és megkezdi a szükséges tárgyalásokat. Emlékeztetett arra, hogy a kormányváltáshoz a többi között egy új politika, az igazságosság új politikája szükséges, amely lerombolja az Orbán-rezsimet, de egyértelművé teszi, hogy nem a 2010 előtti világot kívánják visszahozni.

