Az MSZP vezetése támogatja Botka László miniszterelnök-jelöltségét

Az MSZP vezetése támogatja Botka Lászlót, hogy ő legyen 2018-ban a demokratikus ellenzék miniszterelnök-jelöltje – állt a párt tegnapi közleményében. Megírtuk: a szegedi polgármester az említett három feltétellel vállalná a miniszterelnök-jelöltséget (2016. december 22.: „Francokat nem vállalom").– Úgy gondolom, az a korrekt politizálás, ha valaki előre elmondja, mit gondol, milyen stratégiát szeretne folytatni, és ehhez milyen feltételek kellenek. Innentől kezdve a pártoknál pattog a labda. Én ezt megtettem, a pártok meg majd eldöntik, jónak látják ezt az irányt, vagy folytatják, ami eddig történt – mondta érdeklődésünkre Botka László A közleményről úgy fogalmazott, pártja megerősítette, hogy ebbe az irányba akar menni. Nem nekik üzent a nyilatkozatával, hanem minden kormányváltást akaró demokratikus politikai erőnek. A pártközlemény előzményeiről elárulta, egyeztettek Molnár Gyula pártelnökkel.A városvezető ettől még nem lesz automatikusan miniszterelnök-jelölt. Ehhez a többi demokratikus ellenzéki párt egyetértése is szükséges. Az is kell, hogy teljesüljön a három feltétele, majd pedig hogy pártja kongresszusa is jóváhagyja a jelöltségét.