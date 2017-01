Az Operaház színpadán kérte meg Rácz Rita kezét a kedvese

Nagy meglepetés érte a Szegedről indult szopránt, Rácz Ritát vasárnap A denevér című operett fináléjában: nemcsak a közönség tapsát élvezhette ki Adél szerepéért, hanem egy jegygyűrűt is kapott kedvesétől, Haja Zsolttól. A Falke szerepét játszó debreceni énekes a tökéletes pillanatra várt a lánykéréshez.– Mindenképpen az Operaház színpadán szerette volna megkérni a kezem, és ezt a pillanatot találta a legtökéletesebbnek – mesélte Rácz Rita operaénekes. A két népszerű szegedi színművész, Fekete Gizi és Rácz Tibor lánya hozzátette: egyetértett kedvesével abban, hogy ez volt a legtökéletesebb pillanat, annak ellenére, hogy ebben az évadban már többször is együtt szerepeltek – például a Székelyfogóban, a Bohéméletben vagy a Don Giovanniban. A pár ugyanis másnap egybe is kelt.– Nagyon meglepődtem, amikor letérdelt elém, nem számítottam rá. Szerencsére csak a fináléban kérte meg a kezem, mert nagyon zavarba jöttem, a közönség pedig vastapssal ünnepelt – idézte fel nevetve az estét a művésznő. A lánykérésbe a rendező és az intézmény vezetője is beleegyezett. A Magyar Állami Operaház 135 éves történetében még nem fordult elő ilyen esemény a színpadon.A lánykéréssel szemben az esküvő előre tervezett volt: hétfőn szűk családi körben, a budapesti Barabás Villában tartották a polgári szertartást. – Nem csodálkoztam eddig, hogy nem volt korábban lánykérés, mert nem vagyunk hívei a hagyományoknak. Ez abból is látszik, hogy hétfőn délelőtt 11 órakor esküdtünk meg. Most jövünk épp az ebédről – mesélte tegnap vidáman Rácz Rita.A művésznő elárulta, hogy kislánya, a 6 éves Sára is be volt avatva a titkos lánykérésbe. – Nagyon ügyes volt, nem árulta el a titkot, pedig a gyűrűt is látta már korábban – mondta a szoprán. A kislány nagyon élvezte az esküvőt is. – Szórta a rózsaszirmokat, és hozta a gyűrűt. Örült az egésznek, mert nagyon jól kijön Zsolttal – folytatta Rita. Haja Zsolt valóban jól választott időpontot: a vasárnapi volt az utolsó közös színpadra lépésük ebben az évadban. Újdonsült felesége ugyanis minden előadását lemondta. – Június elejére várjuk a kisbabánkat, ezért nem szerepelek most egy ideig – árulta el Rácz Rita.