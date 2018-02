Az ország nagy részén ugyanúgy havazik, mint Csongrád megyében, de a Magyar Közút ura a helyzetnek

Az ország nagy részén havazik. Fotó: MTI

Az ország nagy részén, főleg a dunántúli és a Duna-Tisza közti területeken továbbra is változó intenzitással havazik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazással érintett térségekben még hétfőn elvégezte a szükséges megelőző sószórásokat és a havazás óta is folyamatosan dolgozik a szükséges hóeltakarítási munkákon. Valamennyi országos közút járható, de az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy továbbra is fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.

Jellemzően a Dunántúlon, Bács-Kiskun, illetve Csongrád megyében az intenzív havazásban érintett területeken egyes, főleg mellékúti szakaszokon ugyanakkor időszakosan téliesebb útviszonyokra számíthatnak az autósok.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedd déli összesítése szerint mintegy 240 munkagépe végezte a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat folyamatos rotációban az országos közúthálózaton. Hétfő óta, a megelőző szórásokkal együtt mintegy 6900 tonna sót és csaknem 400 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek a havazásban érintett területekre. A hóeltakarítási munkákat hétfő este óta ütemezetten látja el a társaság, ez azt jelenti, hogy első körben a gyorsforgalmi- és főutakon avatkoznak be, majd ezt követik a mellékutak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának kedd déli összesítése alapjánA délkeleti országrészben, Békés megyében pedig havas eső, eső esik. Északkeleten egyelőre csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmú utak, a fő- és mellékutak mindenhol járhatók.Fontos változás a reggeli órákhoz képest, hogy a 82-es főút Veszprém megyei szakaszán a szakemberek a 9 órakor elrendelt preventív korlátozást 13 órakor feloldották, vagyis a 7,5 tonna feletti járművek újra közlekedhetnek ezen a főúton is.Az egyes területekre előre beosztott munkagépek körülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy fordulókörrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe, amit bizonyos esetekben többször is meg kell ismételni, főleg intenzív havazás esetén.A közútkezelő szakembereinek folyamatos munkavégzése mellett is időszakosan télies útviszonyok lehetnek egyes térségekben, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018