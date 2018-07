Az SZKT szerint a szabálytalan autósok taposták le a Roosevelt téri szegélykövet

Keddi Kátyút rejthet a pocsolya címmel írtunk a Roosevelt téri parkolókról, ahol olvasónknak sokba került egy gödör. A kijelölt parkolóban nagy esőt követően bokáig merülhetünk egy-egy pocsolyában, olvasónk autójának első kereke is elsüllyedt, és csak autómentő segítségével tudott kijönni onnan. Mint kiderült, többen jártak már így az utóbbi időben, ezért megkerestük a fizetős parkolókat fenntartó Szegedi Közlekedési Társaságot. Majó-Petri Zoltán ügyvezetőtől azt a választ kaptuk, hogy a három autónyi parkolóhelyen a korábban szabálytalanul parkoló járművek taposták le a szegélyköveket, ezért előfordulhat, hogy más járművezetők azokon áthajtva a zöldterületre gurulnak át. A zöldterület füvesített, abban kialakulnak esős időben olyan gödrök, amelyek miatt az autók felakadhatnak.A letaposott szegélykövek és a kigödrösödött részek a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. üzemeltetésében vannak, így a javítás, a rekonstrukció és az esetleges kárügyintézés is az ő feladatuk. – A társaságok közötti hagyományosan jó együttműködés és a parkoló autósok kárveszélyének megelőzése érdekében főmérnökségünk a kritikus szakaszon a szegélykövek kiemelését július végéig elvégzi – fűzte hozzá Majó-Petri. Az SZKT ügyvezetője azt is elmondta, a KRESZ előírásai a leparkolásra is vonatkoznak, és azok be nem tartása esetén az esetleges kárigények a felelősségbiztosítók szakértői részéről elutasításra kerülhetnek.