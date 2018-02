Az újszegedi Liget rekonstrukciójával megkezdődött a Zöldváros fejlesztési program

Nagyjából 1 milliárd forintot költenek az újszegedi Erzsébet ligetre. A munkaterületet szerdai átadásán Botka László polgármester elmondta, a nyertes konzorciumnak 150 munkanap áll rendelkezésére, azaz szeptember végére befejezik a projektet, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) valósul meg.– Másfél kilométeres rekortán futópálya épül, és lesz egy egy kilométeres betonborítású is. A fősétány teljes felújításával egyidejűleg kétsávos kerékpárutat is kialakítanak a ligetben. Megújul a szabadtéri színpad, a szökőkutak és a játszótéri eszközök, lesz kondipark és kutyafuttató is – sorolta a polgármester. Az uniós projektnél előírás a zöldfelületek növelése is: ennek jegyében 4500 négyzetméterrel nő a gyepfelület, 34 fát és 11 ezer 800 cserjét ültetnek, továbbá évelő és egynyári virágokat is telepítenek.Szabó János, az Alapközmű Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, az egykori kertmozinál magasépítési munkákkal kezdenek, utána a Játékok Kertjének felújítását végzik el. Az „Új Liget 2018" Konzorcium másik tagja a Genév Kft., amelynek főmérnökétől, Pengő Ferenctől megtudtuk, ők végzik a közvilágítás megújítását – LED-es kandeláberekre cserélik a meglévőket –, és a szabadtéri színpad rekonstrukciója is cégük feladata.