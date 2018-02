Az utcán vert össze egy diáklány egy másikat Szegeden

A videóból kivágott képen a személyiségi jogok miatt arcok nem látszanak. Az viszont látszik, hogy valaki videózza a verést, és járókelők is haladnak arra - mégsem tett senki semmit.

„Ez most egy vicc?" Ezzel a mondattal kezdődik az a videó, amely egy döbbenetes bántalmazást mutat be, mely néhány napja történt Szeged belvárosában. Egy tinédzser lány kérdezi ezt az őt követő társaságtól, nyilván azért, mert észreveszi, hogy videózzák. A belvárosi híd lépcsőjéről éppen leér a Roosevelt térre, amikor egy másik diáklány elélép, és azt kérdezi tőle: „Ugye tudod, hogy az előbb nekem jöttél?" A videó főszereplője megpróbál elmenni, de a kötekedő lány eléáll és lökdösni kezdi.Az események néhány másodperc alatt durvulnak el: a megszólított lány ismét odébb akar állni, de társa ekkor már durván visszalöki a fal felé. Majd rugdosni kezdi, pár pillanattal később pedig leviszi a földre. A hátán fekvő áldozat nem sokat tehet: a lány ráül, mindkét kezét lefogja, és könyökkel többször erősen az arcába üt. A körülöttük állók eközben csak nevetnek és biztatják: „verjed".A megvert lány végül ordítani kezd, hogy engedjék el és hagyják békén. Összeszedi a földre esett szemüvegét, és a többiek gúnyos nevetésétől kísérve elmegy, miközben sírós hangon azt ordítja, elege van Szegedből, mindenből.

Várható volt, hogy Marina bedurvul

A megdöbbentő videó pillanatok alatt szaladt szét az interneten, és bár folyamatosan törlik, némi kereséssel elérhető. A kommentekből kiderül: a verekedő lány, Marina a Csonka-középiskola tanulója. Az pedig egyértelmű a felvétel alapján, hogy előre eltervezett bántalmazásról van szó: amellett, hogy gondosan rögzítették, a lányon nincs kabát, hogy könnyebben mozogjon, és cuccai sincsenek, azokat nyilvánvalóan valamelyik társa fogja. A felvételen az is látszik, hogy az eset idején legalább öten állnak körülöttük, onnantól kezdve pedig, hogy verekedni kezdtek, három járókelő is elhaladt mellettük. Mégsem segített senki a földön fekvő, ütlegelt lánynak.Megkerestük az iskolát, tudnak-e az esetről. Nem hivatalosan megerősítették, hogy igen, de kérdéseinkkel a fenntartó Szegedi Szakképzési Centrumhoz irányítottak bennünket. Arra voltunk kíváncsiak, volt-e bármilyen következménye az esetnek az iskolán belül, illetve igazak-e azok a hírek, hogy a bántalmazott lány kiiratkozott az intézményből. Angyalné Kovács Anikó főigazgató azonban azzal hárította el megkeresésünket, hogy mivel folyamatban lévő rendőrségi ügyről van szó, a vizsgálat lezárásáig semmilyen információt nem adhat ki.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályától megtudtuk, a Szegedi Rendőrkapitányságon garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult eljárás egy helybeli fiatalkorúval szemben. Ezért egyébként akár két évig terjedő szabadságvesztést is lehet kapni. A nyomozók a gyanúsítottat február 13-án kihallgatták. Úgy tudjuk egyébként, hogy a bántalmazó lány pénteken nem ment iskolába.A támadó lány, Marina számára nem volt idegen a földharc, graplinget tanult ugyanis az egyik szegedi egyesületben. Volt edzője, Filó Andor elmondta, ő is látta a videót, és szomorúnak találta. Ők ugyanis nem erre nevelik a fiatalokat. – Tudtam, hogy bele fog keveredni ilyenbe – fogalmazott, szerinte ugyanis a lány nehéz eset. Az egyesületet is egy nézeteltérés miatt hagyta ott fél éve. – Sajnálom, hogy nem tudtam neki segíteni. Ebben a lányban egy olyan belső düh van, amit nem büntetni kellene, hanem foglalkozni vele: szülőknek, tanároknak és edzőknek egyaránt.Fotó: Török János